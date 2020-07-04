رياضة | الأهلي يعود للتدريبات عصر اليوم عقب الراحة

كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يعود للتدريبات عصر اليوم عقب الراحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى استئناف، تدريباته عصر اليوم، بعد انتهاء فترة الراحة التي ‏حصل عليها والتي استمرت 48 ساعة، ضمن البرنامج الذي حدده الجهاز الفني للتحضير ‏لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز، والاستعداد بشكل عام لتحديات المرحلة المقبلة محليا وإفريقيا.‏

وخاض الأهلي قبل الراحة تدريبات قوية على ملعب التتش، ركز خلالها الجهاز الفني على الجانب البدني، ‏وتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين في الأيام الأولى من بدء فترة الإعداد، وفقا للإجراءات ‏الاسترشادية التي أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة، قبل العودة إلى مران المجموعة الواحدة عقب ‏إجراء المسحة الطبية الثانية، والتأكد من سبيلة المسحتين والاطمئنان على حالة جميع اللاعبين ‏والأجهزة الفنية والطبية والإدارية.‏

هذا ويصل رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، إلى القاهرة يوم الاثنين القادم لقيادة الفريق بعد انتهاء ‏الاجازة التي حصل عليها للاطمئنان على أسرته في سويسرا.‏

وكان اتحاد الكرة قبل أعلن استئناف مسابقة الدوري الممتاز يوم 7 أغسطس المقبل وذلك من ‏خلال إقامة المؤجلات على أن يتم لاحقا إعلان جدول الدوري على مرحلتين.‏