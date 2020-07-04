رياضة | مواجهة مثيرة بين بايرن ميونخ وليفركوزن في نهائي كأس ألمانيا

كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مواجهة مثيرة بين بايرن ميونخ وليفركوزن في نهائي كأس ألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتضن الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين، المواجهة المرتقبة بين فريقي بايرن ميونخ، ونظيره باير ليفركوزن، والمقرر إقامتها اليوم السبت، في المباراة النهائية لبطولة كأس ألمانيا للموسم الجاري 2019-2020.

يسعى الفريق "البافاري" لتحقيق الفوز والتتويج باللقب الذي فاز به في الموسم الماضي على حساب لايبزيغ 3-0 في النهائي.

ويبحث بايرن عن التتويج بكأس ألمانيا في الخطوة الثانية، نحو تحقيق حلمه في الفوز بالثلاثية التاريخية للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن حصد لقب الدوري بالموسم الحالي، واقترب من التأهل للدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على تشيلسي 3-0 في لقاء الذهاب بدور 16 على ملعب "ستامفورد بريدج".

ونجح "البافاري" في الفوز بالثلاثية المحلية، الدوري، كأس ألمانيا، ودوري أبطال أوروبا، مرة واحدة في تاريخه، وذلك في موسم 2011-2012، تحت قيادة المدرب الأسطورى يوب هاينكس.

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في المقابل، يسعى فريق باير ليفركوزن لمصالحة جماهيره، بعد ان أنهى موسم الدوري الألماني في المركز 5، وفقد فرصة اللعب الموسم المقبل في دورى أبطال أوروبا، بعد أن خطف منه بروسيا مونشنغلادباخ المركز الرابع في الجولة الأخيرة بفارق نقطتين.

وسيفتقد بايرن في لقاء اليوم للاعبه الإسباني خافي مارتينيز، فيما سيكون البرازيلي باولينيو أبرز غيابات ليفركوزن.

وتأهل بايرن للمباراة النهائية من كأس ألمانيا، بعد تخطي عقبة إينتراخت فرانكفورت في الدور نصف النهائي، فيما تغلب باير ليفركوزن على نظيره ساربروكين الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة.

ويغرد بايرن منفرداً في صدارة الأكثر تتويجاً بلقب كأس ألمانيا برصيد 19 مرة، فيما فاز باير ليفركوزن باللقب مرة واحدة في تاريخه، وذلك عام 1993، فيما حل وصيفاً مرتين.