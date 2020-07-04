رياضة | رسالة قوية من مرتضى منصور لنجوم الزمالك

كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر رسالة قوية من مرتضى منصور لنجوم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على حرصه لتجديد عقد حازم إمام أحد قادة الفريق، وذالك للحاجة لخدماته مع الفريق في الموسم المقبل.

وقال مرتضى منصور في تصريحات له: "هناك نادي آخر ظل يتحدث عن بطولات حسام عاشور وتساويه مع الزمالك ثم ضحوا به وأنهوا مسيرته بشكل غير لائق للاعب".

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وأضاف: "أن ما حدث مع حسام عاشور حدث مع طاهر أبوزيد وحسام غالي وغيرهم من اللاعبين الكبار. هذا أمر معتاد مع النادي الأهلي".

وشدد مرتضى منصور على لاعبيه بالتركيز من أجل استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا الغائب منذ عام 2002، موضحًا أن هذه البطولة ستملئ خزائن الفريق بنحو 50 مليون جنيه، لافتاً إلى أنه يرى الكأس القارية أهم للنادي من الدوري المصري.

وتم خضوع لاعبين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمسحة الطبية الأولي، وذالك تمهيداً لاستئناف النشاط الرياضي، واستكمال الدوري المصري الممتاز، خلال الفترة المقبلة.