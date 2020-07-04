رياضة | العراق يخوض مواجهة ودية أمام سوريا في سبتمبر

كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر العراق يخوض مواجهة ودية أمام سوريا في سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون منتخب العراق على موعد مع لقاء سوريا يوم 8 سبتمبر القادم في المواجهة الودية التي تأتي ضمن استعدادات كأس العالم 2022 وتصفيات أمم آسيا 2023.

ومن المقرر أن تقام المواجهة بين المنتخبين على ملعب "فرانسو حريري" في أربيل بإقليم كردستان.

وقال الناطق الاعلامي باسم الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، هشام محمد في بيان، إن "الاتحاد السوري لكرة القدم وافق على إقامة لقاء ودي بين المنتخبين العراقي والسوري، في الثامن من سبتمبر المقبل، تحضيرا لاستئناف التصفيات الآسيوية المزدوجة".

وأضاف: "المنتخب العراقي سيلاقي عمان يوم 3 سبتمبر المقبل، وبعدها سيعود إلى أربيل، للدخول في معسكر تدريبي داخلي، يستمر عدة أيام قبل مواجهة نسور قاسيون".

وأردف: "هناك اتصالات تجري مع عدد من المنتخبات، لتأمين مباراة ثالثة لأسود الرافدين، تقام أيضا في محافظة أربيل".

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ويتصدر المنتخب العراقي المجموعة الثالثة، في التصفيات الآسيوية المزدوجة، برصيد 11 نقطة، وستكون مواجهته الرسمية أمام هونغ كونغ يوم 13 أكتوبر المقبل.

من جهة أخرى أكد إبراهيم أبا زيد الأمين العام لاتحاد الكرة السوري أن المنتخب السوري سيواجه إيران وديا بطهران في 3 سبتمبر المقبل.

وأوضح أن الاتحاد المحلي يجري اتصالات مكثفة بوزارة الداخلية، من أجل تنسيق كافة الإجراءات قبل وصول المدرب التونسي نبيل معلول لسوريا، خاصة أمور الحجر الصحي بسبب جائحة كورونا.

وأتم: "توقف حركة الطيران بسبب كورونا، كان وراء عدم قدوم معلول وجهازه المساعد لمتابعة مباريات الدوري المحلي، وإقامة معسكر مغلق في سوريا".

ويتصدر المنتخب المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة وسجل 14 هدفا ودخل في مرماه 4 أهداف.