رياضة | وزير الرياضة يشيد بإنجاز لاعب منتخب الفروسية لفوزه ببطولة قفز الحواجز ببلجيكا

كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يشيد بإنجاز لاعب منتخب الفروسية لفوزه ببطولة قفز الحواجز ببلجيكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالإنجاز الذي حققه لاعب منتخب مصر للفروسية اللاعب محمد طاهر زيادة بالفوز بلقب بطولة Csi lier لقفز الحواجز المقامة حالياً في بلجيكا.

وأصبح اللاعب محمد طاهر زيادة أول مصري يحقق الفوز في بطولة دولية بعد عودة النشاط الرياضي.

ويعد زيادة أحد نجوم المنتخب المصري في الفروسية، وحاصل علي رعاية مشتركة من وزارة الشباب والرياضة وشركة أندية وادي دجلة، والبنك الأهلي وروابط .

وقدم وزير الشباب والرياضة التهنئة للفارس المصري على الفوز بالمركز الأول ببطولة قفز الحواجز ببلجيكا في إنجاز يضاف لسجلات الفروسية المصرية، متوقعاً تحقيق لاعبي مصر للعديد من ألقاب البطولات الدولية فى مختلف الألعاب الفترة المقبلة بفضل الاستعداد الجيد والالتزام بالتدريبات الفردية، إبان فترة توقف النشاط مع إتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية المعلنة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد الوزير التنسيق المستمر مع اللجنة الاوليمبية والاتحادات الرياضية على مستوى إعداد اللاعبين للبطولات القادمة، ودورة الألعاب الاوليمبية العام المقبل، وتنفيذ البرامج والخطط التدريبية المحددة لهم في أوقاتها، وتلبية رغبات اللاعبين وتوفير المناخ المناسب لهم في إطار السعي نحو تحقيق مزيد من الإنجازات الرياضية في مختلف المحافل الدولية.