رياضة | الأهلي لن يفرط في بيع نجمه بسبب الزمالك

كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي لن يفرط في بيع نجمه بسبب الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسعى إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد، بناءً على رغبة المدرب السويسري رينيه فايلر، سواء التعاقد مع صفقات جديدة أو عودة بعض المعاريين.

رفض مجلس إدارة النادي الأهلي، فكرة بيع ناصر ماهر، صانع ألعاب الفريق الأحمر ، محليًا أو خارجيًا خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكدت مصادر صحفية أن مسئولي الأهلي يرفضون بيع ناصر ماهر بشكل نهائى خوفا من دخول الزمالك فى مفاوضات مع اللاعب، خصوصًا أنه ضمن العناصر التى سبق لإدارة الأبيض الحديث معها عن فكرة الانتقال لصفوفه.

الجدير بالذكر أن مفاوضات فريق ناشيونال ماديرا البرتغالى مع ناصر ماهر قد تعثرت فى ظل ضغوط إدارة سموحة على اللاعب للبقاء ضمن صفوفه بالموسم الجديد.