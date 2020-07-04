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رياضة | تطورات جديدة بشأن تجديد عقد ميسي

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كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تطورات جديدة بشأن تجديد عقد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية، عن مفاجآت جديدة بشأن تجديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم خلال الفترة المقبلة.

وبحسب إذاعة كادينا سير الإسبانية، فإن ميسي غاضب بسبب كثرة المشاكل التي تحدث داخل برشلونة خلال الفترة الأخيرة.

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وتابعت الإذاعة، أن ميسي أوقف المفاوضات بشأن تجديد عقده، ويرغب في الرحيل نهاية عام 2021.

ويرغب برشلونة في تجديد عقد ميسي من أجل حمل راية الفريق لسنوات مقبلة، والاعتدال بقميص العملاق الكتالوني.

ويحتل برشلونة وصافة جدول ترتيب الممتاز برصيد 70 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن صاحب الصدارة.

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