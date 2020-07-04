رياضة | الدوري الإيطالي.. يوفنتوس في مواجهة قوية أمام تورينو

كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الدوري الإيطالي.. يوفنتوس في مواجهة قوية أمام تورينو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتطلع يوفنتوس لتخطي إحدى العقبات الهامة في حملته نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم للموسم التاسع على التوالي، وذلك حينما يستضيف جاره اللدود تورينو اليوم السبت في المرحلة الثلاثين للمسابقة.

في المقابل، يلتقي لاتسيو، صاحب المركز الثاني بفارق أربع نقاط خلف يوفنتوس (المتصدر)، مع ضيفه ميلان في مواجهة صعبة يعاني خلالها فريق العاصمة الإيطالية من غياب مهاجميه الأساسيين.

وبعدما توقفت المسابقة لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، أصبحت حرارة الطقس مشكلة تؤرق لاعبي يوفنتوس وتورينو خلال المباراة، التي ستجرى في الخامسة والربع عصرًا بتوقيت القاهرة على ملعب (أليانز)، فيما يتوقع هطول الأمطار في الصباح.

ورغم ذلك، فإن جدول المباريات المكثف للمراحل الـ12 المتبقية في البطولة التي استأنفت فعالياتها في 22 يونيو الماضي، ينص على الحصول على فترات راحة أثناء المباريات، كما يسمح بإجراء خمسة تبديلات بدلا من ثلاثة.

في هذه الأثناء، فإن ديربي مدينة تورينو سيقام خلف أبواب مغلقة، في الوقت الذي تأمل خلاله الجماهير في تواجدها بأعداد محدودة في المدرجات قبل انتهاء المسابقة هذا الموسم في أوائل أغسطس القادم، حال استمرار انخفاض عدد الإصابات الجديدة بالفيروس في البلاد.

وحافظ يوفنتوس على فارق النقاط الأربع الذي يفصله عن لاتسيو، عقب فوز الفريق الملقب بـ(السيدة العجوز) 3/1 على مضيفه جنوه يوم الثلاثاء الماضي، بفضل تألق الثلاثي الأرجنتيني باولو ديبالا والبرتغالي كريستيانو رونالدو و(البديل) البرازيلي دوجلاس كوستا، الذين سجلوا أهداف الفريق في المباراة.

وقال ماوريتسيو ساري مدرب يوفنتوس "كان أداء الفريق جيدا، وكانت الكرة تسير بسرعة. غالبا ما وجدنا أنفسنا نسدد على المرمى دون أن نستقبل أي شيء، وفي ظل هذا الأداء الجيد من الفريق، أحرزنا ثلاثة أهداف جميلة".

وأضاف ساري "بعد خيبة الأمل في كأس إيطاليا (التي خسرها يوفنتوس بركلات الترجيح أمام نابولي في 17 يونيو الماضي) تعافينا بشكل جيد للغاية، لكن الأمر كان مجرد حالة بدنية".

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في غضون ذلك، يتواجد تورينو في المركز الرابع عشر، عقب خسارته 1/2 أمام ضيفه لاتسيو في المرحلة الماضية، مبتعدا بفارق ست نقاط فقط عن مراكز الهبوط.

وحقق لاتسيو انتصاره الثاني على التوالي في المسابقة، عقب تغلبه على تورينو، لكنه سيفتقد خدمات تشيرو إيموبيلي، متصدر ترتيب هدافي البطولة برصيد 29 هدفا، وكذلك مهاجمه الإكوادوري فيليبي كايسيدو، أمام ميلان للإيقاف بسبب تراكم البطاقات.

وصرح الروماني ستيفان رادو مدافع لاتسيو "لقد كانت فترة صعبة لجميع الفرق. هناك إرهاق ذهني لأننا نلعب كل ثلاثة أيام. سنستعيد مستوانا تدريجيا ونظهر بشكل أفضل".

أوضح رادو :"سنفتقد العديد من العناصر يوم السبت أمام ميلان، فبخلاف إيموبيلي وكايسيدو، سيغيب عدد آخر من اللاعبين بسبب الإصابة. نأمل أن نستعيد البعض، لأننا في حاجة إليهم".

كما تشهد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي مواجهة بين ساسولو، الذي يحتل المركز الثاني عشر، مع ضيفه ليتشي، صاحب المركز الثالث من القاع.

مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

17:15 يوفنتوس أمام تورينو

19:30 ساسولو أمام ليتشي

21:45 لاتسيو أمام ميلان