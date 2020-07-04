الزمالك يحصل على توقيع اللاعبين على استمارة تنازل عن 50% من المستحقات

جدة - عمرو شويل وقع لاعبو الزمالك، استمارات التنازل عن 50% من المستحقات الخاصة بهم عن الفترة التى شهدت التوقف الكروى بسبب فيروس كورونا، حيث قام اللاعبين تباعًا خلال الساعات الماضية، بالتوقيع على تلك الاستمارات فى إطار المبادرة التى تمت داخل منظومة كرة القدم بالقلعة البيضاء بالتنازل لصالح النادى عن 50% من مستحقات الأربعة أشهر الماضية التى شهدت توقف النشاط الرياضى.

قرر مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، رصد مكافآت استثنائية للاعبى الفريق، من أجل حصد لقب دورى أبطال إفريقيا، وذلك تحفيزاً للاعبين للتتويج بالبطولة الغائبة عن قلعة ميت عقبة منذ عام 2002 بعدما وصل الفريق الأبيض إلى الدور قبل النهائي حيث سيلتقى مع الرجاء المغربى، في شهر سبتمبر المقبل، وذلك في مباراة فاصلة لتحديد المتأهل إلى دور النهائي بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بإقامة دور نصف النهائي في هذه النسخة من مباراة واحدة في دولة محايدة نظراً للظروف التي يمر بها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا حيث سيلتقى الفائز من الزمالك والرجاء مع الفائز من مواجهة الأهلى والوداد المغربى في نهائي البطولة الأفريقية.

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وأصدر مرتضى منصور، قراره بصرف مرتبات الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون واللاعبين، خلال الساعات الجارية، بعد تنازل الجهاز واللاعبين عن 50% من مستحقاتهم خلال فترة توقف النشاط الكروى، على أن يتم إيداع رواتب التونسى فرجانى ساسى والثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، في الحسابات البنكية الخاصة بهم، على أن يعود الثلاثى إلى القاهرة، خلال الفترة الجارية من أجل الانتظام في استعدادات الفريق بعدما أجرى باقى اللاعبين والعاملين بمنظومة كرة القدم بالنادى الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا والمسحة الأولى، أمس، الجمعة، على أن يخضع الثلاثى لمسحتين مثل باقى اللاعبين عقب العودة من بلادهم قبل انتظامهم في التدريبات الجماعية للفريق.

فيما حدد الجهاز الطبى لنادى الزمالك تحت قيادة الدكتور محمد أسامة، الثلاثاء المقبل، موعدا لخضوع لاعبى الفريق للمسحة الثانية، وأفاد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى لنادى الزمالك بأن محمد عواد حارس الفريق سيخضع بشكل كبير للمسحة الثالثة له مع باقى اللاعبين يوم الثلاثاء، بعد سلبية المسحة الثانية التى أجراها الحارس عقب إصابته بفيروس كورونا حيث أجرى تحليلا منفردا كشف إصابته بفيروس كورونا قبل أن يقوم بالخضوع لمسحة ثانية أكدت سلبية التحاليل الخاصة به.