شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يستعين بتدريبات "الحواجز" استعداداً لعودة الدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض إنبى مرانه اليوم، السبت، مستعيناً بتدريبات الحواجز والجرى من أجل استعادة اللاعبين للياقة البدنية الخاصة بهم بعد فترة طويلة من توقف النشاط الكروى، وذلك ضمن الاستعدادات التى يجريها الفريق البترولى ضمن التحضيرات لعودة الدورى يوم 7 من شهر أغسطس المقبل، بعد عودة النشاط الرياضى فى مصر خلال الأيام الماضية.

وانتهى إنبى من الخضوع لمسحتى كورونا، حيث تخضع الحالات المصابة بالفريق البترولى للعزل المنزلى من أجل التعافى من ذلك المرض لاستعادة جهودهم خلال المرحلة المقبلة، حيث يحرص الجهاز الفنى بقيادة حلمى طولان بالتنسيق مع الجهاز الطبى على متابعة حالتهم بصورة دورية خلال الفترة الماضية، من أجل دعمهم بصورة مستمرة.

فيما استعاد فريق إنبى جهود أحمد عبد العزيز "زيزو"، الظهير الأيسر للفريق، بعد التعافى من الإصابة عقب الجراحة التى خضع لها فى نهاية شهر أكتوبر الماضى عقب إصابته بالرباط الصليبى، ويخضع زيزو لبرنامج تدريبى مكثف من أجل تجهيزه للعودة للمشاركة مع الفريق البترولى عقب استئناف منافسات بطولة الدورى الممتاز.

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وتعافى "زيزو" بشكل تام من تلك الإصابة، ليتمكن الفريق من الاستفادة بجهوده عقب شفائه، خاصة أن حلمى طولان المدير الفنى للفريق قام بتوظيف ثنائى فى هذا المركز عقب إصابته وهم كريم فؤاد الظهير الأيمن إلى جانب عبد الرحمن عامر لاعب الوسط انتظارا لتعافيه من الإصابة، ليعود اللاعب إلى تدريبات الفريق البترولى التى بدأت بعد الخضوع لبعض القياسات الفسيولوجية والطبية.

وكشف حلمى طولان، المدير الفنى لإنبى، أن الفريق البترولى خضع لقياسات فسيولوجية من أجل الوقوف على حالة اللاعبين الصحية والبدنية، وبدأ الفريق فى تنفيذ برنامج التدريبات الجماعية حيث شهدت الفترة الحالية 10 وحدات تدريبية للفريق البترولى بعد تلك القياسات، ويخضع اللاعبون لتدريب على فترتين فى يومين ثم التدريب على فترة واحدة فى اليوم الثالث.



إنبى يستعد لعودة الدورى



مران إنبى



تدريبات إنبى