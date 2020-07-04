شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. أزارو يطلب فسخ عقده فى السعودية والعودة للتدريب مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر المغربى وليد آزارو، مهاجم الأهلى المُعار لنادى الاتفاق السعودى، على مُطالبة النادى السعودى بفسخ عقده والعودة للأهلى لعدم رغبته فى استكمال تجربته مع النادى السعودى بسبب عدم التزام الأخير بدفع مستحقات اللاعب فى الموعد المُحدد طوال الفترة الماضية، الأمر الذى أثار غضب المهاجم المغربى الذى رحل من الأهلى فى يناير الماضى للاتفاق على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.

وعلم ”الخليج 365” أن أزارو أثار أزمة كبرى خلال الفترة الماضية مع الاتفاق بسبب مستحقاته المتأخرة ومطالبة النادى السعودى له بتخفيض راتبه بنسبة 50% بسبب انتشار فيروس "كورونا"، وهو ما رفضه المهاجم المغربى وجعله يُقاطع تدريبات الاتفاق الأخيرة ويطلب فسخ عقد الإعارة والعودة للأهلى بالتدريب مع الفريق دون أن يكون له حق المشاركة فى المباريات.

ويحاول الأهلى خلال الأيام الحالية إيجاد حل لأزمة وليد أزارو، خاصة أن الاتفاق يرغب فى الاستفادة من جهود اللاعب الفترة المقبلة فى الدورى السعودى الذى سيعود يوم 4 أغسطس المقبل بعد توقف عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا.

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ومازالت أزمة المهاجم المغربى مع النادى السعودى مُشتعلة بسبب تمسك اللاعب بموقفه الرافض لخوض التدريبات إلا بعد الحصول على جميع مستحقاته المتأخرة خاصة وأنه كان قد اتفق مع النادى السعودى على الحصول على 80 ألف دولار شهرياً لكن الاتفاق تقاعس عن تسديد كافة مستحقات اللاعب .

وأكد المهاجم المغربى للمقربين أنه سيعود للأهلى خلال الفترة المقبلة ولن يُشارك فى تدريبات الفريق السعودى إذا لم يتم حل أزمته المالية رافضاً فكرة تخفيض راتبه بدعوى جائحة "كورونا".

يذكر أن فايلر المدير الفنى للأهلى سبق وأعلن أنه لا يحتاج لخدمات أزارو لأن طريقة لعبه لا تناسب خطته مع الأهلى، لذا وافق على رحيله فى يناير الماضى ولم يُبد حماساً لعودة اللاعب بعد انتهاء الإعارة.