تامر عبد الحميد دونجا: أحمد عبد الرؤوف من أبناء الزمالك ويستحق الدعم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص تامر عبد الحميد دونجا، لاعب الزمالك السابق، على دعم أحمد عبد الرؤوف، المنضم حديثا لجهاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، مؤكدا أنه واحد من أبناء النادى المخلصين، وأنه يستحق الدعم والمساندة.

وكتب دونجا، عبر حسابه على تويتر، "كل الدعم لأحمد عبد الرؤوف، أى شخص من أبناء نادى الزمالك موجود فى الجهاز الفنى يبقى يستاهل الدعم والمساندة، عبد الرؤوف ابن من أبناء نادى الزمالك المخلصين، بالتوفيق له وللجهاز الفنى فى الفترة القادمة".





وكان المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، أكد أن أحمد عبد الرؤوف لاعب الفريق السابق انضم للجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم، وأجرى عبد الرؤوف مسحة كورونا مع باقى أفراد الجهاز الفنى أمس الجمعة.

فيما أعادت إدارة الكرة بنادى الزمالك، تحت إشراف أمير مرتضى منصور، ترتيب المناصب داخل الجهاز الفنى بعد رحيل سامى الشيشينى مدرب الفريق على خلفية اعتذاره عن استكمال مهمته بسبب فيروس كورونا، وفقا لما صرح به مسئولو نادى الزمالك بشكل رسمى، ليتم ضم أحمد عبد الرؤوف إلى الجهاز المعاون للفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق.

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وعقب ضم عبد الرؤوف أصبح ترتيب الجهاز المعاون كالتالى: "كارتيرون مديرا فنيا، أمير عبد العزيز مدربا، أحمد عبد الرؤوف مدربا مساعدا، عمرو عبد السلام مدربا لحراس المرمى".

وكان ”الخليج 365” قد نشر قبول الزمالك استقالة الشيشينى إلا أنه تم منحه فرصة أخيرة للعدول عن استقالته قبل ضم عبد الرؤوف اليوم بصورة رسمية إلى الجهاز الفنى، ويتم إعادة ترتيب المناصب داخل الجهاز.

من ناحية أخرى، أجرى الجهاز الفنى والإدارى والطبى واللاعبون بالفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك المسحة الأولى لكورونا بمقر النادى، تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى بالفريق، أمس، الجمعة، بينما حدد الجهاز الطبى لنادى الزمالك تحت قيادة الدكتور محمد أسامة، الثلاثاء المقبل، موعدا لخضوع لاعبى الفريق للمسحة الثانية، وأفاد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى لنادى الزمالك بأن محمد عواد حارس الفريق سيخضع بشكل كبير للمسحة الثالثة له مع باقى اللاعبين يوم الثلاثاء، بعد سلبية المسحة الثانية التى أجراها الحارس عقب إصابته بفيروس كورونا حيث أجرى تحليلا منفردا كشف إصابته بفيروس كورونا قبل أن يقوم بالخضوع لمسحة ثانية أكدت سلبية التحاليل الخاصة به.