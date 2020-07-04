شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يجتمع مع جهاز الإسماعيلى لمناقشة خطة الإعداد للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، قبل بداية مران اليوم اجتماعاً مع جهازه المعاون المكون من أدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة المدربين وسعفان الصغير مدرب حراس مرمى الفريق، لمناقشة خطة الاستعداد لعودة بطولة الدورى بعد توقف طويل، حيث يأمل المدرب الفرنسى فى سرعة تجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً قبل انطلاق المسابقة .

ويخوض فريق الإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز أول تدريباته فى الخامسة عصر اليوم السبت على استاد الاسماعيلية استعداداً لعودة الدورى بعد توقف طويل بسبب جائحة كورونا، وخضع لاعبو فريق الكرة بالاسماعيلى والجهاز الفنى والإدارى وجميع العاملين بهذا القطاع لمسحة طبية شاملة صباح الأربعاء الماضى جاءت نتيجتها سلبية ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالنادى، ووفقا لتوجيهات وزارتى الصحة والشباب والرياضة، من أجل ضمان السلامة للجميع وأشرف على المسحة فريق طبى والذى قام بسحب عينات دم من الجميع، فضلا عن قياس درجات الحرارة لدى كل لاعب بجانب إخضاعهم لتحاليل كاملة، بغية الكشف عن فيروس كورونا المتسبب فى ايقاف النشاط منذ عدة أشهر.

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وتكثف إدارة الاسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان جهودها، من أجل اتباع الإرشادات الطبية التى أعلنتها وزارة الشباب والرياضة قبل استئناف التدريبات .

وكان تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدرأويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16.

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.