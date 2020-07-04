شكرا لقرائتكم خبر عن مؤقتة الطائرة تناقش موقف استئناف النشاط فى اجتماع اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، اليوم السبت، اجتماعا مهما لمجلس الإدارة لمناقشة بحث الموقف النهائى لاستكمال المسابقات، وإعلان موعد عودة النشاط، وقال رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، إنه سيدرس أكواد عودة التدريبات المرسلة للاتحاد والمرسلة للأندية وبحثها فى من أجل وضع نقطة نظام لعودة النشاط .

وعقدت اللجنة المؤقتة لإتحاد الكرة الطائرة اجتماعا مؤخرا مع ممثلى الأندية، شهد تضارب فى المقترحات وأبرزها ثبات الزمالك على موقف عدم عودة النشاط فى الفترة الحالية على صعيد أى لعبة، بينما اقترح محمد مصيلحى المدير الفنى لفريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى استئناف الدورى لاستكماله يوم 4 سبتمبر المقبل على ان ينتهى يوم 25 من نفس الشهر، وذلك فى اجتماع اللجنة المؤقتة للعبة مع ممثلو الأندية لمناقشة تصورات عودة النشاط، وأكد مصيلحى أنه يتبقى له 8 مباريات ضمنهم مباراتين مؤجلتين، حيث اقترح لعب احدهما يوم 31 أغسطس و الأخرى 14 سبتمبر على أن ينتهى كأس مصر يوم 3 أكتوبر.

واقتصر اجتماع الأندية على سماع تصورات ممثلى الأندية فقط لدراسة الأمر بعد السماع لمندوبى الأندية حول أرائهم بشأن تطبيق الإجراءات وشرحها قبل عودة النشاط و كيفية عودة المسابقة قبل الإعلان الرسمى عن نظام العودة.

ويعد نشاط الكرة الطائرة من الإتحادات المتوسطة التلامس فى اللعب، حيث تم وضعه فى خطة عودة التدريبات فى الفترة من بداية شهر يوليو واستئناف النشاط 1 أغسطس.