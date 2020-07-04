شكرا لقرائتكم خبر عن سلة الاتحاد تجدد عقود احمد الصباغ لموسم جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري في تجديد التعاقد مع احمد الصباغ نجم الفريق لموسم جديد على ان يستمر تعاقده حتى 2020/2021 وذلك بناءا على رغبة احمد مرعى المدير الفني للفريق الأول من جانبه اشاد احمدمرعى بالتجديد للاعب خاصة وانه من القوام الاساسى للفريق وتجديد ليس بمفاجأة خاصة وان هناك اكثر من لاعب هم الاعمدة الاساسية لسلة زعيم الثغر من بينهم الصباغ كشف محمد عبد المطلب نائب رئيس اتحاد كرة السلة أن نية مسئولى الاتحاد هى استكمال الموسم بكل مسابقاته، وهو ما خرج وأعلنه مجدى أبو فريخة رئيس اتحاد السلة من قبل، وفقا لما تعلنه وزارة الشباب والرياضة من جهته، أكد مجدى أبو فريخة، رئيس اتحاد كرة السلة، أن الاتحاد ينتظر تعليمات وزارة الشباب والرياضة الخاصة بالإجراءات الاحترازية والوقائية المقرر اتباعها لعودة النشاط الرياضى منتصف يونيو الجارى، وفقا لما أعلنته الوزارة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، على أن تكون عودة النشاط تدريجية . وأضاف أبو فريخة أنه لن يستطيع تحديد الخطوات التى سيتبعها الاتحاد إلا بعد وصول تعليمات الوزارة، خاصة أن هناك مباريات باقية فى الموسم الرياضى للعبة تحسم بطل الدورى

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