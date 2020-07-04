الامارات | مفاجأة.. برشلونة يسمح برحيل نجمه البارز إلى يوفنتوس

شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. برشلونة يسمح برحيل نجمه البارز إلى يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل حلم نجم الكرة الفرنسي، أنطوان غريزمان إلى نهايته على ما يبدو في نادي برشلونة، في ظل الأنباء الواردة من إيطاليا، وكذلك وسائل إعلام إسبانية، بينها صحيفة «أس»، التي كشفت أن هناك مفاوضات سرية تجري حاليا بين نادي يوفنتوس، وبرشلونة من أجل تأمين انتقال اللاعب الفرنسي إلى نادي «السيدة العجوز»، في مقابل استفادة برشلونة من لاعبين من فريق اليوفي.

وكان غريزمان قد كلف برشلونة 120 مليون يورو الصيف الماضي قادما من أتلتيكو مدريد، لكن هذه الصفقة لاقت الفشل الذريع، كون اللاعب فشل في فرض نفسه خاصة في ظل وجود النجم الأول، الارجنتيني ليونيل ميسي، وكذلك الأوروغوياني لويس سواريز، ما جعله حبيس دكة البدلاء، على الرغم من أنه لاعب كبير، وجاء إلى النادي في صفقة مدوية ومثيرة للجدل، بدأت صيف 2018، ثم تعثرت بسبب تراجع اللاعب في آخر لحظة، قبل أن يعاود برشلونة الكرة في صيف 2019، ويشتريه بعد دفع الشرط الجزائي البالغ 120 مليون يورو. ولم يلعب غريزمان سوى 32 مباراة في كل المسابقات، وسجل 14 هدفا.

وكان غريزمان في خضم واقعة غريبة اعتبرها وسائل الإعلام مهينة للاعب، وذلك حين قرر مدرب برشلونة، كيكي سيتيان، الدفع به خلال مباراة أتلتيكو الماضية في الدقيقة 90، وهو أمر غير مسبوق، خاصة وأن اللاعب يعتبر من نجوم الصف الأول. وتقول «أس» إن هذه الحادثة من بين الأمور التي يبدو أنها سرعت من قناعته بضرورة القيام بخطوة ما للتخلص من وضعه الراهن. وأكدت خبر المفاوضات، قناة «راي سبورت»، والتي قالت إن المفاوضات جارية بين الناديين حاليا، وباتت في مراحل متقدمة جدا، حيث يرغب برشلونة في الحصول على لاعبي اليوفي الرازيلي دوغلاس كوستا، وكذلك الفرنسي أدريان رابيو.

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