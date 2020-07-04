شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة ثالثة للحارس محمد عواد للتأكد من سلامته والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، إن الحارس محمد عواد سيجري مسحة طبية ثالثة للتأكد من سلامته، وتعافيه تمامًا من الإصابة بفيروس كورونا.
وأضاف أمير مرتضى، في تصريحات لبرنامج «زملكاوي»، على شاشة قناة الزمالك: «سنطمئن على حالة عواد خلال 48 ساعة بإجراء مسحة ثالثة».
وتابع: «أتمنى أن تكون العينة سلبية، حتى يتمكن من المشاركة في التدريبات. الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق، يتابع حالته بشكل مستمر».
كان طبيب الفريق أكد أن المسحة التي خضع لها عواد مؤخرًا جاءت سلبية، وأن الحارس سيخضع للمسحة الثالثة بصحبة باقي لاعبي الفريق الذين سيخضعون للمسحة الثانية لهم، الثلاثاء المقبل.
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