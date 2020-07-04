شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: سعيد بتجديد تعاقد كارتيرون.. وهدفنا حصد لقب دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، إن الهدف الأساسي للاعبي الفريق هو حصد لقب دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف أمير، في تصريحات لبرنامج «زملكاوي» على قناة الزمالك: «نركز فقط في مباراة الرجاء المغربي بنصف النهائي القاري».

وتابع: «اللاعبون لديهم الإصرار على تحقيق الفوز من أجل إسعاد الجماهير البيضاء».

وأعرب أمير مرتضى عن سعادته بتجديد تعاقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، قائلاً إن الجميع يشعر بالراحة مع حالة الاستقرار الفني في الزمالك؛ سواء الإدارة أو اللاعبين.

وأشار إلى أن هناك حالة كبيرة من التفاهم والتناغم بين الإدارة وكارتيرون، كذلك اللاعبين الذين يثقون كثيراً في مديرهم الفني، خاصةً بعد التتويج معه بلقبين.

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