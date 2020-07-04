شكرا لقرائتكم ناصر ماهر لاعب الأهلى يغلق باب الاحتراف الخارجى بعد العرض البرتغالى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أغلق ناصر ماهر لاعب الأهلي المُعار لسموحة فكرة الرحيل لأي نادر خارجي خلال الفترة المقبلة بعدما تأكد أن العروض الخارجية التى وصلته مؤخراً ضعفية للغاية من الناحية المالية ولا تتناسب مع طموحاته ، وشدد اللاعب على أنه لا ينظر للأمور المالية فقط في عالم الأحتراف ويتطلع لأن يخوض هذه التجربة لكن المقابل المالي المعروض عليه من بعض الأندية الأوربية ضعيف للغاية ولا يستحق "ثمن" الغربة ، وهذا ما جعله يرفض عرضاً رسمياً تلقاه مؤخراً من نادي ناشيونال البرتغالي لأستعارته لمدة موسماً مقابل 120 ألف دولار.

على صعيد متصل ، تبحث لجنة التخطيط للكرة بالنادى مصير العروض المحلية التى تلقاها ناصر ماهر خلال الفترة الماضية، بعدما رفض اللاعب العرض البرتغالي ورغم أن الأهلى رحّب بفكرة إعارة ناصر ماهر لعدم حاجة الفريق لجهوده خلال الموسم المقبل، وهو ما أكده رينيه فايلر مدرب الفريق، إلا أن اللاعب رفض فكرة الانتقال للنادى البرتغالى باعتبار أن العرض ليس مُغرياً على الصعيد المالى، ويرى اللاعب أن البقاء فى الدورى المحلى سيكون أفضل بالنسبة له على الصعيد المالى.

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وتناقش اللجنة عدة عروض تلقاها ناصر ماهر مؤخراً، أبرزها سموحة الذى يرغب فى تجديد استعارته، بجانب عروض من إنبى والاتحاد السكندرى والمقاولون العرب.

من ناحية أخرى، استفسر رينيه فايلر من مسئولى النادى خلال الأيام الماضية عن تطورات ملف الصفقات الجديدة التى يستعد الأهلى لحسمها فى غضون الأسابيع القليلة المقبلة، وبحث المدير الفنى الموجود حالياً فى سويسرا لقضاء إجازة عدة أيام برفقة أسرته التى تُقيم هناك عدة أمور خاصة بالفريق، وفى مقدمتها ملف الصفقات التى سبق وحددها المدرب السويسرى قبل سفر إلى بلاده يوم 12 يوينيو الماضى.

وتشاور المدير الفنى مع مسئولين فى القلعة الحمراء بشأن هذا الملف وتطوراته، وموقف اللاعبين الذين طلب ضمّهم لتدعيم الفريق، خاصة أن فايلرالذى سيصل القاهرة الاثنين المقبل قادماً من بلاده لم يُبالغ فى طلباته الفنية وطالب صفقات قليلة للغاية وفى مراكز محدودة.