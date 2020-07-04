شكرا لقرائتكم المدير الفنى لمنتخب اليد ضمن قائمة الـ10 المرشحون لجائزة أفضل مدرب بالعالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح ترشيح المدير الفنى الأسبانى لمنتخب مصر الأول لكرة اليد روبرتو جارسيا لجائزة أفضل مدرب كرة يد فى العالم بمثابة دافع قوى للفراعنة قبل الإستعدادات النهائية لبطولة كأس العالم 2021 التى تستضيفها مصر يناير المقبل بمشاركة منتخبات العالم على أرض الكنانة.

أعلن الاتحاد الدولى لكرة اليد خلال الساعات الماضية عبر الموقع الالكترونى الرسمى عن أسماء الـ10 مدربين المرشحين لنيل جائزة افضل مدرب من قبل الاتحاد الدولى لكرة اليد و ضمن الأسماء المرشحة لنيل الجائزة المدرب الاسبانى روبرتو جارسيا باروندو المدير الفنى لمنتخبنا الوطنى المصرى لكرة اليد والحاصل على لقب بطولة الامم الافريقية لهذا العام مع منتخب الفراعنة وسيتم فتح باب التصويت من خلال الموقع الالكترونى الرسمى للاتحاد الدولى لكرة اليد.

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ويبدو أن باروندو المدير الفنى لـ منتخب مصر لكرة اليد صاحب الـ40 عامًا يسعى إلى تحقيق إنجاز جديد مع كرة اليد المصرية، خاصة فى ظل التوليفة التى قام بإجرائها فى فترة الإعداد لبطولة أفريقيا التى حصدها لافراعنة و تأهلوا من خلالها إلى أولمبياد طوكيو، حيث أجرى لقاءات ودية مع منتخبات قوية بدمج عناصر الخبرة مع اللاعبين الصاعدين أصحاب إنجاز حصد كأس العالم للناشئين وبرونزية الشباب.

وتعاقد منتخب اليد مع باروندوروبرتو جارسيا شهر مايو قبل الماضى خلفًا للإسبانى ديفيز، حيث إنه يحمل العديد من الخبرات فى عالم كرة اليد منذ إن كان لاعبًا.

و يسعى جارسيا خلال هذه الفترة إلى ترتيب الأوضاع مع أسرة اللعبة و إتحاد اليد عن طريق وضع خطة لإستكمال الدورى بعدما أبدى وجهة نظره من قبل بضرورة إلغاء الموسم الحالى و إنطلاق موسم جديد من أجل المونديال .