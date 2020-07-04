شكرا لقرائتكم مديرية الشباب والرياضة تتابع تطبيق الإجراءات الإحترازية بنادى المقاولون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام أيمن طاهر وكيل الرياضة بمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بجولة ميدانية داخل نادي المقاولون العرب برفقة جلال فراج المدير التنفيذي للنادي لمتابعة مدى تطبيق الإجراءات الوقائية و الإحترازية، بداية من المرور ببوابات التعقيم وقياس درجات الحرارة ومتابعة دخول الأعضاء من البوابة الرئيسية وأماكن تواجدهم و التزام الأعضاء بواجباتهم فى تطبيق الإجراءات التى أوصت بها وزارة الشباب و الرياضة وذلك حفاظا علي سلامة الأعضاء.

وأشاد طاهر بكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة داخل النادى، للحفاظ على سلامة الأعضاء، وباللوحات واللافتات التي وضعها مسئولو المقاولون من أجل توعية الأعضاء بضرورة تطبيق الاجراءات الاحترازية.

Advertisements



4cfaa42f-5515-43a6-925c-e9dace1f53c9



8e20f5c8-ab34-42bc-9f83-c2854f94deab



97c4602b-22eb-4bcc-90b8-0f65479e18ee



5190c9aa-e4a3-4d0c-8357-21b73ea6807b

في سياق متصل، يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، تدريباته اليوم السبت، وذلك بعد انتهاء راحة الـ 24 ساعة التي حصل عليها اللاعبون أمس الجمعة، عقب خوض تدريبات قوية طوال الأيام الماضية منذ العودة إلى التدريبات يوم السبت الماضي عقب فترة التوقف الطويلة للنشاط الرياضي منذ مارس الماضي بسبب وباء كورونا المستجد.

من جانبه، عقد المهندس محمد عادل فتحى، المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادى المقاولون ، جلسات منفردة مع لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى للحديث عن أهمية فترة الإعداد الحالية وتحفيزهم لعودة الدورى، وحرص فتحى على أن تكون الجلسات فردية أو ثنائية فى ظل الإجراءات الاحترازية التى يتبعها النادى منذ عودة التدريبات، وأكد المشرف على الكرة أن التدريبات تسير بصورة جيدة وهناك اهتمام كبير من النادى باتباع إجراءات التباعد الاجتماعى خلال التدريبات وتنفيذ تعليمات وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة.، ويواصل الفريق تدريباته بملعبه بالجبل الأخضر على مجموعتين استعدادا لاستئناف الدوري.