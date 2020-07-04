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شكرا لقرائتكم المصري يواصل استعداداته للدوري وسط إجراءات احترازية مشددة..صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واصل فريق المصري بقيادة طارق العشري المدير الفني للفريق البورسعيدي استعداداته لاستئناف مسابقة الدوري العام، المقرر عودتها يوم 7 أغسطس المقبل، بعد فترة توقف طويلة بدأت في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وخاض المصري تدريباته الصباحية تحت قيادة العشري على ملعبه، وسط اجراءات احترازية مشددة من جانب الجهاز الفني للفريق.
في سياق متصل، يحاول طارق العشرى استنساخ تجربة الثلاثى الشاب كريم العراقى وحسن على وإسلام عطية الذين تم تصعيدهم مع الأجهزة الفنية السابقة للفريق من قطاع الناشئين، ونجحوا فى إثبات جدارتهم بارتداء الفانلة الخضراء، وأصبحوا فى وقت قياسى من الأعمدة الرئيسية التى يعتمد عليها أى مدير فنى، وكان آخرهم إيهاب جلال الذى قرر تصعيد الثنائى على وعطية ومنحهم الفرصة سواء محليا أو أفريقيا واستطاعا الثنائى المشاركة بشكل فعال مع الفريق وإحراز العديد من الأهداف المؤثرة .
ويسعى طارق العشرى بالاتفاق مع الدكتور ميمى عبد الرازق رئيس قطاع الناشئين بالنادى بمشاهدة تدريبات وبعض مباريات فرق الناشئين بالنادى، لصناعة فريق ثانى يستطيع من خلاله المدير الفنى اختيار عدد من اللاعبين للمشاركة مع الفريق الأول للتغلب على أزمة القيد الحالية التى تمنع حتى الآن المصرى من التعاقد مع أى لاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .
ويتميز العشرى بالعين الخبيرة التى يستطيع من خلالها انتقاء أفضل العناصر فى قطاع الناشئين وتصعيدها نظرا لخبرته الطويلة فى هذا المجال عندما كان مديرا فنيا لحراس الحدود، بالإضافة لوجود ميمى عبد الرازق على رأس قطاع الناشئين والذى يتميز أيضا بنفس الصفة وهو الأمر الذى ربما يؤتى بثماره خلال الفترة المقبلة .
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