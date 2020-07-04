شكرا لقرائتكم زى النهاردة..الاهلى يهزم الزمالك بثلاثية ويصعد للقمة بعد تعويض 11 نقطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في مثل هذا اليوم 4 يوليو 1997 ، تمكن الأهلي رسميا من تعويض فارق الـ11 نقطة مع غريمه الزمالك، بعد الفوز عليه في القمة رقم 79، والتي أقيمت بإستاد القاهرة ضمن فاعليات الأسبوع رقم 27 بثلاثة أهداف مقابل هدف، في قمة أدارها الإسباني خوسيه نونيز مانريكي ، ضمن النسخة الأربعين من الدوري والذى انتهى بتتويج الأهلي بلقبه السادس والعشرين والرابع على التوالي ، تقدم الأهلي بهدفين في أول ثلث ساعة، الأول عن طريق هادى خشبة من ضربة جزاء، وأضاف حسام حسن الثاني بعدها بخمس دقائق من تسديدة من خارج المنطقة غالطت حسين السيد حارس الزمالك.

وفى الشوط الثاني ضيق البديل أحمد الكأس الفارق بهدف عالمي في شباك عصام الحضري، بعدها بخمس دقائق احتسب الحكم الإسباني ضربة جزاء أخرى للأهلي نفذها بنجاح هادى خشبة.

ليرفع الأهلي رصيده إلى 60 نقطة تصدر بها القمة لأول مرة في هذا الموسم، بينما تراجع الزمالك للمركز الثاني بعد أن توقف رصيده عند 58 وتتبقى ثلاث جولات.

وشهدت المباراة حالتي طرد من نصيب أسامة عرابي كابتن الأهلي، ومحمد صبري جناح الزمالك.

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تشكيل الأهلي في القمة 79 بقيادة الألماني راينر هولمان جاء مكونا من :

عصام الحضري في أول قمة يشارك فيها، سمير كمونة، محمد يوسف، مشير حنفي، سيد عبدالحفيظ في اول قمة له، هشام حنفي، هادى خشبة، ياسر ريان "رضا عبدالعال"، أسامة عرابي (كابتن الفريق)، حسام حسن، الغاني أحمد فيليكس "على ماهر في أول مباراة له بقميص الأهلي".

تشكيل الزمالك في القمة 79 جاء مكونا من :

حسين السيد، سامى الشيشيني، معتمد جمال، مدحت عبدالهادي، طارق مصطفى، أحمد عبدالله "محمد صبري"، أيمن عبدالعزيز، إسماعيل يوسف (كابتن الفريق)، خالد الغندور "الجزائري قاسى سعيد"، المالي إسماعيل كوليبالي، أيمن منصور "أحمد الكاس".