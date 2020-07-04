شكرا لقرائتكم أسوان يبحث مع مدير الجبلاية ملعب أبناء الجنوب بالقاهرة في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقبل إيهاب منصور ومحمد حمدى عضوا مجلس إداة نادي أسوان، وأحمد كشري مدرب أبناء الجنوب، وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، في معسكر الفريق المقام حالياً بالمركز الأوليمبي، استعداداً لاستئناف مباريات الدوري العام المقرر عودتها يوم 7 أغسطس المقبل، بعد فترة توقف طويلة بدأت في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وجاء الاجتماع من أجل تحديد ملعب أسوان بعد عودة النشاط الرياضي خاصة وأن أبناء الجنوب سيخوضون جميع المباريات المتبقية في مسابقة الدوري بالقاهرة، نظراً لصعوبة خوضها على ملعبهم بأسوان في الظروف الحالية وعدم انتظام الطيران الداخلي بسبب وباء كورونا المستجد.

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وأرسل اتحاد الكرة خطاباً رسمياً إلى الجهات الأمنية من أجل إقامة مباريات فريق أسوان بالقاهرة خلال الفترة المقبلة، عقب قرار استئناف النشاط الكروى للموسم الجارى، والذى تم تحديد يوم 7 أغسطس المقبل لاستئناف النشاط على أن يتم الإعلان عن الجدول خلال الأيام القليلة المقبلة.

واتفق مسئولو اتحاد الكرة مع نادى أسوان على الإقامة بالقاهرة ولعب مبارياته بها بدلاً من أسوان، على أن يتحمل اتحاد الكرة تكاليف الإقامة وإيجار الملاعب التى تستضيف مباريات أسوان.