تقام اليوم السبت، 4 يوليو 2020، عدد من المباريات الهامة في مختلف البطولات حول العالم ضمن منافسات الموسم الجاري 2019 - 2020، وذلك بعد عودة بعض المسابقات الأوروبية للاستئناف بعد فترة توقف طويلة بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد. ونستعرض لكم أبرز مباريات اليوم مواعيدها والقنوات الناقلة لها: الدوري الإنجليزي نورويتش سيتي ضد برايتون - 1:30 على قناة beIN SPORT HD 2 ليستر سيتي ضد كريستال بالاس - 4:00 على قناة beIN SPORT HD 1 مانشستر يونايتد ضد بورنموث - 4:00 على قناة beIN SPORT HD 2 وولفرهامبتون ضد آرسنال - 6:30 على قناة beIN SPORT HD 2 تشيلسي ضد واتفورد - 9:00 على قناة beIN SPORT HD 2 الدوري الإسباني Advertisements سيلتا فيجو ضد ريال بيتيس - 5:00 على قناة beIN SPORT HD 3 بلد الوليد ضد ديبورتيفو ألافيس - 7:30 على قناة beIN SPORT HD 3 غرناطة ضد فالنسيا - 10:00 على قناة beIN SPORT HD 3 الدوري الإيطالي يوفنتوس ضد تورينو - 5:15 على قناة beIN SPORT HD 4 ساسولو ضد ليتشي - 7:30 على قناة beIN SPORT HD 4 لاتسيو ضد ميلان - 9:45 على قناة beIN SPORT HD 4 نهائي كأس ألمانيا باير ليفركوزن ضد بايرن ميونخ - 8:00 على قناة beIN SPORT HD 5

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرزها يوفنتوس وتورينو ونهائي كأس ألمانيا.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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