بعد إذلال ليفربول.. مانشستر سيتي يسخر من محمد صلاح: «رياض محرز فخر العرب الحقيقي»

نشر الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي باللغة العربية على موقع "تويتر" تغريدة سخر فيها من نجم منتخب مصر ولاعب ليفربول محمد صلاح، وذلك بعد الفوز برباعية نظيفة على "الريدز" يوم الخميس الماضي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وكتب حساب السيتي مع صورة لنجم "السكاي بلو" الجزائري رياض محرز: "فخر العرب الحقيقي".

وكان محرز قد شارك في المباراة كبديل للمهاجم جابرييل جيسوس، حيث نجح في تسجيل الهدف الخامس، إلا أن تقنية الفيديو قامت بإلغائه قبل ثوانٍ من نهاية اللقاء.

وشارك صلاح في المباراة كأساسي وظهر بشكل جيد ولكن واجه سوء حظ كبير.