شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينعى والد طبيب منتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة عمرو الجناينى، وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذى والجهاز الفنى للمنتخب الوطنى للشباب، اللواء فاروق منظور والد الدكتور وليد منظور طبيب منتخب الشباب، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله ومحبيه الصبر الجميل.

وتوفى اللواء فاروق منظور والد طبيب منتخب مصر للشباب مواليد 2001 الذى يقوده ربيع ياسين، صباح اليوم بعد صراع مع المرض.

فى سياق مغاير، رفض مسئولو اتحاد الكرة طلب الجهاز الفنى لمنتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين إقامة معسكر للفريق فى شهر يوليو الجارى، من أجل التجهيز لتصفيات أمم أفريقيا التى تنطلق فى شهر أكتوبر المقبل، وطلب مسئولو الجبلاية من الجهاز الفنى للفراعنة تأجيل الأمرو إقامة المعسكر فى شهر أغسطس أو سبتمبر، وإجراء مسحات فيروس كورونا على اللاعبين المنضمين للمعسكر وقتها.

من ناحية أخرى، وضعت اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمد سلطان، عددا من من المعايير والضوابط التى سيتم تنفيذها فى معسكرات المنتخبات الوطنية للحفاظ على سلامة اللاعبين، خاصة بعد قرارات مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضى فى مصر خلال الفترة المقبلة والتعايش مع فيروس كورونا المستجد.

وتتضمن الاجراءات التى وضعتها اللجنة الطبية لمعسكرات المنتخبات الوطنية المختلفة عددا من الضوابط، ابرزها:

- توفير غرفة عزل وعيادة متخصصة داخل مكان المعسكر .

- تخصيص غرفة لكل لاعب فى المنتخب ومنع الجمع بين أكثر من لاعب فى غرفة واحدة.

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- منع التجمعات والزحام والزيارات فى المعسكرات والتدريبات.

- تنظيم وتسجيل الدخول والخروج وخطة تطهير يومية .

- الكشف الطبى قبل دخول المعسكر " قياس الحرارة.

- إجراء التحاليل اللازمة" .

- متابعة اللاعبين طبيا صباحا ومساء واستبعاد أى لاعب تظهر عليه الأعراض

- وسيلة نقل ثابتة للاعبين وتطهيرها بصفة دورية قبل وبعد الاستخدام.

- عدم استخدام غرف خلع الملابس وارتداء اللاعبين لملابسهم فى فندق الإقامة.