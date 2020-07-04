شكرا لقرائتكم خبر عن عروض الاحتراف تنهال على نجوم الإيجيبشن ليج بعد عودة النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداولت خلال الأيام الماضية حول تلقى أكثر من لاعب بالدورى المصرى عدة عروض احترافية، بالتزامن مع عودة النشاط الرياضى وبدء التدريبات استعداداً لاستئناف مسابقة الدورى العام، بعد فترة توقف طويلة بدأت فى مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وتلقى النادى الأهلى عرضاً رسمياً من ناسيونال ماديرا البرتغالى للحصول على خدمات ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الأحمر المعار لسموحة حتى نهاية الموسم، رغم رفض السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى عودة اللاعب بعد انتهاء إعارته الحالية للنادى السكندرى، ومع ذلك رفض ناصر العرض الاحترافى وتمسك بالبقاء فى الإيجيبشن ليج.

كما يمتلك صالح جمعة، صانع ألعاب الأهلي، في الوقت الحالي، عرضين خارجيين أحدهما من الدوري البرتغالي والآخر من الدوري المجرى، بخلاف امتلاك صانع الألعاب الدولى 3 عروض محلية، وهي الاتحاد السكندري وسموحة وأخيرًا المقاولون العرب، وذلك بعد عودته للتدريبات الجماعية مع الأهلي، بعما تراجع فايلر المدير الفني للفريق عن عقاب التدريب الانفرادي في الجيم.

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واقترب حسام حسن مهاجم فريق سموحه السكندرى من الرحيل إلى الدوري الإماراتي بعدما قطعت المفاوضات بين فرج عامر رئيس النادى ومسئولى النادي الإماراتي شوطا كبيرا، حيث لم يتبق إلا الاتفاق على المبلغ المالى الذي سيحصل عليه النادى والذى يسعى لتحقيق أعلى رقم للاستفاده من الصفقه، خاصة أن حسام حسن يعتبر مهاجما، وأحد الهدافين القلائل في الدوري المصري ويلعب في أكثر من مكان في الثلث الهجومي.

وكتب فرج عامر عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، "حسام حسن مهاجم سموحة قد يرحل عن الدوري المصري فى أقرب وقت بثمن قياسي، بعد تلقي سموحة عرضا مفاجئا لنادٍ خارج مصر، المسافات تضيق بين النادي الخارجي وسموحة " .

وكشف المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، عن تلقى طاهر محمد طاهر صانع ألعاب الفريق عدة عروض خلال الأيام الماضية، بعد عرض النادي الأهلي لشراء اللاعب، بناءً على رغبة السويسري رينية فايلر المدير الفني للفريق الأحمر، وقال عادل في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": بدأنا التفاوض مع الأهلي حول طاهر بمبلغ 65 مليون جنيه وخفضنا القيمة إلى 40 مليون جنيه بعد الجلوس مع محمود الخطيب رئيس الأهلي.

وأضاف عضو المقاولون، تلقينا عدة عروض من أندية مصرية وأخرى أجنبية، وبالتحديد من نادي برازيلي، وندرس جميع العروض لأن رغبتنا الأولى أن يكون اللاعب خليفة محمد صلاح".