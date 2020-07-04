شكرا لقرائتكم خبر عن ترشيج جارسيا لأفضل مدرب يد فى العالم دافع قوى للفراعنة قبل مونديال 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح ترشيح المدير الفنى الإسبانى لمنتخب مصر الأول لكرة اليد، روبرتو جارسيا، لجائزة أفضل مدرب كرة يد فى العالم بمثابة دافع قوى للفراعنة قبل الاستعدادات النهائية لبطولة كأس العالم 2021 التى تستضيفها مصر يناير المقبل بمشاركة منتخبات العالم على أرض الكنانة .

وأعلن الاتحاد الدولى لكرة اليد، خلال الساعات الماضية عبر الموقع الإلكترونى الرسمى، أسماء الـ10 مدربين المرشحين لنيل جائزة أفضل مدرب من قبل الاتحاد الدولى لكرة اليد وضمن الأسماء المرشحة لنيل الجائزة المدرب الإسبانى روبرتو جارسيا باروندو المدير الفنى لمنتخبنا الوطنى المصرى لكرة اليد والحاصل على لقب بطولة الأمم الأفريقية لهذا العام مع منتخب الفراعنة، وسيتم فتح باب التصويت من خلال الموقع الإلكترونى الرسمى للاتحاد الدولى لكرة اليد.

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ويبدو أن باروندو المدير الفنى لـ منتخب مصر لكرة اليد صاحب الـ40 عامًا يسعى لتحقيق إنجاز جديد مع كرة اليد المصرية، خاصة فى ظل التوليفة التى قام بإجرائها فى فترة الإعداد لبطولة أفريقيا التى حصدها الفراعنة وتأهلوا من خلالها إلى أولمبياد طوكيو، حيث أجرى لقاءات ودية مع منتخبات قوية بدمج عناصر الخبرة مع اللاعبين الصاعدين أصحاب إنجاز حصد كأس العالم للناشئين وبرونزية الشباب.

وتعاقد منتخب اليد مع باروندوروبرتو جارسيا شهر مايو قبل الماضى خلفًا للإسبانى ديفيز، حيث إنه يحمل العديد من الخبرات فى عالم كرة اليد منذ إن كان لاعبًا.

ويسعى جارسيا خلال هذه الفترة إلى ترتيب الأوضاع مع أسرة اللعبة واتحاد اليد عن طريق وضع خطة لاستكمال الدورى بعدما أبدى وجهة نظره من قبل بضرورة إلغاء الموسم الحالى وانطلاق موسم جديد من أجل المونديال.