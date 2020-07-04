شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى أيمن طاهر، وكيل الرياضة بمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، جولة ميدانية داخل نادى المقاولون العرب برفقة جلال فراج المدير التنفيذى للنادى، لمتابعة مدى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، بداية من المرور ببوابات التعقيم وقياس درجات الحرارة ومتابعة دخول الأعضاء من البوابة الرئيسية وأماكن تواجدهم والتزام الأعضاء بواجباتهم فى تطبيق الإجراءات التى أوصت بها وزارة الشباب والرياضة حفاظا على سلامة الأعضاء.

وأشاد طاهر بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة داخل النادى، للحفاظ على سلامة الأعضاء، وباللوحات واللافتات التى وضعها مسئولو المقاولون من أجل توعية الأعضاء بضرورة تطبيق الاجراءات الاحترازية.

فى سياق متصل، يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، تدريباته اليوم السبت، وذلك بعد انتهاء راحة الـ 24 ساعة التى حصل عليها اللاعبون أمس الجمعة، عقب خوض تدريبات قوية طوال الأيام الماضية منذ العودة إلى التدريبات يوم السبت الماضى عقب فترة التوقف الطويلة للنشاط الرياضى منذ مارس الماضى بسبب وباء كورونا المستجد.

من جانبه، عقد المهندس محمد عادل فتحى، المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادى المقاولون، جلسات منفردة مع لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى للحديث عن أهمية فترة الإعداد الحالية وتحفيزهم لعودة الدورى، وحرص فتحى على أن تكون الجلسات فردية أو ثنائية فى ظل الإجراءات الاحترازية التى يتبعها النادى منذ عودة التدريبات، وأكد المشرف على الكرة أن التدريبات تسير بصورة جيدة وهناك اهتمام كبير من النادى باتباع إجراءات التباعد الاجتماعى خلال التدريبات وتنفيذ تعليمات وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة.، ويواصل الفريق تدريباته بملعبه بالجبل الأخضر على مجموعتين استعدادا لاستئناف الدوري.

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحداً من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.

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وكان علاء عبد الغنى، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، قد أعلن فى وقت سابق سلبية نتيجة المسحة الثانية للكشف عن كورونا للاعبى الفريق، والتى تم أخذها السبت الماضى فى إطار الإجراءات الاحترازية التى يتبعها اتحاد الكرة مع الأندية استعداداً لعودة الدورى العام.

وأضاف عبد الغنى، فى تصريحات خاصة، أن حالة واحدة فقط هى التى ظهرت إيجابية بين العمال فى النادى وتم عزلها منذ إعلان نتائج المسحة الأولى.















