شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يواصل استعداداته للدوري وسط إجراءات احترازية مشددة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل فريق المصرى، بقيادة طارق العشرى المدير الفنى للفريق البورسعيدى، استعداداته لاستئناف مسابقة الدورى العام، المقرر عودتها 7 أغسطس المقبل، بعد فترة توقف طويلة بدأت فى مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وخاض المصرى تدريباته الصباحية تحت قيادة العشرى على ملعبه وسط إجراءات احترازية مشددة من جانب الجهاز الفنى للفريق.

فى سياق متصل، يحاول طارق العشرى استنساخ تجربة الثلاثى الشاب كريم العراقى وحسن على وإسلام عطية الذين تم تصعيدهم مع الأجهزة الفنية السابقة للفريق من قطاع الناشئين، ونجحوا فى إثبات جدارتهم بارتداء الفانلة الخضراء، وأصبحوا فى وقت قياسى من الأعمدة الرئيسية التى يعتمد عليها أى مدير فنى، وكان آخرهم إيهاب جلال الذى قرر تصعيد الثنائى على وعطية ومنحهم الفرصة سواء محليا أو أفريقيا واستطاعا الثنائى المشاركة بشكل فعال مع الفريق وإحراز العديد من الأهداف المؤثرة .

ويسعى طارق العشرى بالاتفاق مع الدكتور ميمى عبد الرازق رئيس قطاع الناشئين بالنادى بمشاهدة تدريبات وبعض مباريات فرق الناشئين بالنادى، لصناعة فريق ثانى يستطيع من خلاله المدير الفنى اختيار عدد من اللاعبين للمشاركة مع الفريق الأول للتغلب على أزمة القيد الحالية التى تمنع حتى الآن المصرى من التعاقد مع أى لاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

Advertisements

ويتميز العشرى بالعين الخبيرة التى يستطيع من خلالها انتقاء أفضل العناصر فى قطاع الناشئين وتصعيدها نظرا لخبرته الطويلة فى هذا المجال عندما كان مديرا فنيا لحراس الحدود، بالإضافة لوجود ميمى عبد الرازق على رأس قطاع الناشئين والذى يتميز أيضا بنفس الصفة وهو الأمر الذى ربما يؤتى بثماره خلال الفترة المقبلة .















