التتش قبلة العروض الأوروبية.. حكاية 5 أهلاوية حائرون بين الاحتراف أو البقاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بات النادي الأهلي فى السنوات الأخيرة قبلة للعروض الاحترافية الأوروبية لاعبيه، بعدما تلقى أكثر من عرض للرحيل إلى أوروبا فى آخر سنتين وعلى رأس هؤلاء رمضان صبحي وناصر ماهر وأكرم توفيق ومحمد الشناوى. وأبلغ مسئولو النادي الأهلي لاعبى الفريق بإغلاق باب الرحيل أو الحديث مع وكلاء اللاعبين بشأن عروض الاحتراف التى تحدث عنها بعض وكلاء اللاعبين والسماسرة خلال الفترة الماضية لبعض اللاعبين. لمزيد من التفاصيل عبر وسبر كورة اضغط هنا.. وطالب مسئولو النادي اللاعبين بعدم التطرق لهذه العروض أو التحدث مع وكلاء لاعبين بشأن الرحيل عن النادى، وأكدت الإدارة الحمراء للاعبيها أن الفترة المقبلة لا تتطلب انشغال أى لاعب بعروض الاحتراف لأن الأمر لن يتم البت فيه بسبب قرار السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بعدم السماح لأي لاعب بالاحتراف الخارجي في الفترة المقبلة. Advertisements مؤخرا رفض ناصر ماهر لاعب الأهلي المعار لسموحة الانتقال لصفوف ناسيونال ماديرا على سبيل الإعارة مقابل 120 ألف دولار هذا الصيف بسبب قلة المقابل المادي، رغم أن الأهلي كان يرحب برحيل ناصر ماهر صوب ناسيونال ماديرا.

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