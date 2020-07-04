شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يبحث مع مدير الجبلاية ملعب أبناء الجنوب بالقاهرة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل إيهاب منصور ومحمد حمدى، عضوا مجلس إداة نادى أسوان، وأحمد كشرى مدرب أبناء الجنوب، وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة فى معسكر الفريق المقام حالياً بالمركز الأولمبى استعداداً لاستئناف مباريات الدورى العام المقرر عودتها يوم 7 أغسطس المقبل، بعد فترة توقف طويلة بدأت فى مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وجاء الاجتماع من أجل تحديد ملعب أسوان بعد عودة النشاط الرياضى، خاصة أن أبناء الجنوب سيخوضون جميع المباريات المتبقية فى مسابقة الدورى بالقاهرة، نظراً لصعوبة خوضها على ملعبهم بأسوان فى الظروف الحالية وعدم انتظام الطيران الداخلى بسبب وباء كورونا المستجد.

وأرسل اتحاد الكرة خطاباً رسمياً إلى الجهات الأمنية من أجل إقامة مباريات فريق أسوان بالقاهرة خلال الفترة المقبلة، عقب قرار استئناف النشاط الكروى للموسم الجارى، والذى تم تحديد يوم 7 أغسطس المقبل لاستئناف النشاط على أن يتم الإعلان عن الجدول خلال الأيام القليلة المقبلة.

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واتفق مسئولو اتحاد الكرة مع نادى أسوان على الإقامة بالقاهرة ولعب مبارياته بها بدلاً من أسوان، على أن يتحمل اتحاد الكرة تكاليف الإقامة وإيجار الملاعب التى تستضيف مباريات أسوان.

فى السياق ذاته، اجتمع حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب مع محمد بركات مدير المتتخب لبحث قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بتأجيل بطولة كأس أمم أفريقيا بالكاميرون ووضع التصورات الخاصة بشكل استعدادات المنتخب خلال المرحلة المقبلة فور إعلان قرارات الاتحاد الأفريقي.

وناقش البدرى مع مدير المنتخب كل السيناريوهات المطروحة التى تحافظ على خطة إعداد الفريق القومى لاسيما وأن الكاف لم يتطرق خلال مؤتمره الصحفى الذى عقده رئيسه أحمد أحمد إلى تحديد أجندات المنتخبات الدولية خلال شهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر بتسكينها بمباريات ودية أو رسيمة للبدء فى التحضير الفعلى لهذه المرحلة.