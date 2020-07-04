شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نصيحة كهربا عن الخير عبر إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه محمود عبد المنعم كهربا، نجم الأهلى، نصيحة صباحية لمتابعيه عبر صفحته الشخصية على إنستجرام قائلا، "تمنى الخير لغيرك وبتلقى كل خير"، حيث يستعد اللاعب لمران الفراق فى الخامسة مساء اليوم بعد قضاء عطلة صغيرة فى الساحل الشمالى.

نصيحة كهربا

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استغل اللاعب محمود كهربا فترة الراحة السلبية التى حصل عليها المارد الأحمر من التدريبات الجماعية، ولمدة يومين "48" لقضائها فى الساحل الشمالى، قبل أن يعود الفريق لإستئناف المران الجماعى من جديد.

وحصل السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، على تقرير شامل عن تدريبات الفريق طوال الأسبوع الماضى والتى قادها مساعده ديفيد سيزا، وتسلم المدرب السويسرى الموجود حالياً فى بلاده لقضاء إجازة عدة أيام برفقة أسرته التى تُقيم هناك تقريراً يتضمن جميع الأمور الخاصة بالفريق، والتدريبات التى تمت خلال الأيام الأولى على مجموعتين قبل أن تُقام على مرة واحدة يومى الثلاثاء والأربعاء الماضيين، ثم حصل الفريق على راحة من التدريبات أمس الأول الخميس، وأمس الجمعة قبل استئنافها اليوم السبت فى الخامسة والنصف مساءً.

وحصل فايلر من جهازه المعاون على تقرير فنى وبدنى شامل عن لاعبى الأهلى، والوحدات التدريبية التى خضع لها الفريق طوال الـ8 أيام التى تدرب فيها الفريق استعداداً لعودة النشاط الرياضى محليًا وقاريًا.