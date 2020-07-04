شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الإسماعيلى يطالبون بالإفراج عن المستحقات قبل بدء فترة الإعداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب لاعبو الإسماعيلى مجلس إدارة النادى، برئاسة إبراهيم عثمان، بالإفراج عن المستحقات المادية المتأخرة قبل بداية فترة الإعداد استعداداً لعودة الدورى، بعدما اشتكى اللاعبون فى أكثر من جلسة لأفراد الجهاز المعاون تجاهل الإدارة الاستماع لمطالبهم وتأخر صرف مستحقاتهم المادية طوال فترة العزل المنزلى.

ويخوض فريق الإسماعيلى، بقيادة الفرنسى ديديه جوميز، أول تدريباته فى الخامسة عصر اليوم السبت على استاد الإسماعيلية استعداداً لعودة الدورى بعد توقف طويل بسبب جائحة كورونا، وخضع لاعبو فريق الكرة بالإسماعيلى والجهاز الفنى والإدارى وجميع العاملين بهذا القطاع لمسحة طبية شاملة صباح الاربعاء الماضى جاءت نتيجتها سلبية وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالنادى ووفقا لتوجيهات وزارتى الصحة والشباب والرياضة، من أجل ضمان السلامة للجميع وأشرف على المسحة فريق طبى والذى قام بسحب عينات دم من الجميع، فضلا عن قياس درجات الحرارة لدى كل لاعب بجانب إخضاعهم لتحاليل كاملة، بغية الكشف عن فيروس كورونا المتسبب فى ايقاف النشاط منذ عدة أشهر.

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وتكثف إدارة الاسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان جهودها، من أجل اتباع الإرشادات الطبية التى أعلنتها وزارة الشباب والرياضة، قبل استئناف التدريبات .

وكان تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدرأويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال"البطولة العربية"والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.