شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يهزم الزمالك بثلاثية ويصعد للقمة بعد تعويض 11 نقطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 4 يوليو 1997 تمكن الأهلى من تعويض فارق الـ11 نقطة مع غريمه الزمالك، بعد الفوز عليه فى القمة رقم 79، والتى أقيمت باستاد القاهرة ضمن فعاليات الأسبوع رقم 27 بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى قمة أدارها الإسبانى خوسيه نونيز مانريكى، ضمن النسخة الأربعين من الدورى والذى انتهى بتتويج الأهلى بلقبه السادس والعشرين، والرابع على التوالى، تقدم الأهلي بهدفين فى أول ثلث ساعة، الأول عن طريق هادى خشبة من ضربة جزاء، وأضاف حسام حسن الثانى بعدها بخمس دقائق من تسديدة من خارج المنطقة غالطت حسين السيد حارس الزمالك.

وفى الشوط الثانى ضيق البديل أحمد الكاس الفارق بهدف عالمى فى شباك عصام الحضرى، بعدها بخمس دقائق احتسب الحكم الإسبانى ضربة جزاء أخرى للأهلى نفذها بنجاح هادى خشبة.

ليرفع الأهلى رصيده إلى 60 نقطة يتصدر بها القمة لأول مرة فى هذا الموسم، بينما تراجع الزمالك للمركز الثانى بعد أن توقف رصيده عند 58 وتتبقى ثلاث جولات.

وشهدت المباراة حالتى طرد من نصيب أسامة عرابى كابتن الأهلي، ومحمد صبرى جناح الزمالك.

تشكيل الأهلى فى القمة 79 بقيادة الألمانى راينر هولمان جاء مكونا من :

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عصام الحضرى فى أول قمة يشارك فيها، سمير كمونة، محمد يوسف، مشير حنفي، سيد عبدالحفيظ فى اول قمة له، هشام حنفي، هادى خشبة، ياسر ريان "رضا عبدالعال"، أسامة عرابى (كابتن الفريق)، حسام حسن، الغانى أحمد فيليكس "على ماهر فى أول مباراة له بقميص الأهلي".

تشكيل الزمالك فى القمة 79 جاء مكونا من :

حسين السيد، سامى الشيشيني، معتمد جمال، مدحت عبدالهادي، طارق مصطفى، أحمد عبدالله "محمد صبري"، أيمن عبدالعزيز، إسماعيل يوسف (كابتن الفريق)، خالد الغندور "الجزائرى قاسى سعيد"، المالى إسماعيل كوليبالي، أيمن منصور "أحمد الكاس".