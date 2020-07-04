شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على "مدمنى" الكروت الحمراء والصفراء في الايجيبشن ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اللعب النظيف هو شعار الاتحاد الدولي لكرة القدم بما يحمله من معاني كثيرة تندرج تحت الود والمحبة التي تسود المنافسين على أرضية الملعب، والهدف السامي من وجود الساحرة المستديرة وهو توحيد الشعوب من خلال المنافسات الكروية ، بينما تكون اللعبة في أسوء مشاهدها عندما يتحول حماس اللاعبين المتنافسين لعنف مبالغ فيه وما يتبعه من شغب وشد وجذب بين الأطراف المتنافسة، وهو ما يعكر من متعة الساحرة المستديرة لدى الكثير من عشاقها.

وعلى مستوى الكرة المصرية كانت العقوبات الجزائية داخل الملعب، والتي يشهرها حكام الملاعب في وجه اللاعبين الذين يقدمون علي سلوك عدواني تجاه منافسيهم أو الخروج عن النص أو محاولة التحايل علي قضاة الملاعب هي الراعى الرسمي لمسيرة بعض اللاعبين الذين تلقوا تلقي رقم لا بأس به من الكروت الصفراء وكذلك حالات الطرد سواء المباشر أو غير المباشر، وهو ما نبرزه في السطور التالية:

*أحمد عيد عبد الملك

يشتهر بين زملائه بالتكشيرة الدائمة فهو دائماُ عصبى وسريع الاستفزاز لخصمه لذا تعددت مشاهد طرده من المباريات وخلافاته مع منافسيه لذا دائماً مايكون محور للعديد من المباريات التى ينصب نفسه بطلا لها سواء إبان لعبه لفريق حرس الحدود ومعاركه الشهيرة أمام الاهلى أو أثناء لعبه للزمالك .

ومنذ ساعات قليلة أكد أحمد عيد عبد الملك، إنه كان يتعرض لظلم تحكيمي طوال مسيرته الكروية داخل الملاعب ،قائلا: "الحكام كانوا بينزلوا الملعب ومعاهم كارت بإسم أحمد عيد حتى لو معملتش حاجة"وتابع: "الحكم محمد فاروق قال لطارق العشري استبدل أحمد عيد لأنني سأقوم بطرده".

*أيمن سعيد

أشهر لاعب فى الدورى المصرى عرف عنه كثرة الانذارات والطرد إبان لعبه فى إنبى حيث تخصص أيمن سعيد دائماً فى استفزاز خصومه سواء بكرة أو بدون كرة فتعددت مشاهد خروجه عن النص وأصبح اسمه ملازماً لحالات الاثارة فى الملاعب

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*عاشور الأدهم

عصبيته الشديدة تدفعه لارتكاب مشاهد استفزازية قلبت موازين مباريات عديدة ونال نصيباً كبيراً من الانذارات والكروت الحمراء والاشتباكات العنيفة مع الفريق الخصم سواء فى فترة لعبه للمصرى البورسعيدى أو الزمالك .

*عمرو الصفتى

تعبيرات وجهه خلال المباريات تلمح أنه فى معركة حربية وليس مباراة كرة قدم عنوانها المتعة فهو دائماً ما يستفز خصومه أثناء فرض الرقابة اللصيقة عليهم ، كان بطلا للعديد من المواقف المثيرة فى المباريات أثناء لعبه للمصرى البورسعيدى والزمالك .