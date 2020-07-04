"رقم قياسي ومقاعد أوروبا" .. الصراع مستمر في الدوري الإنجليزي (تقرير)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

عندما تنطلق منافسات المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت، لا شك في أن ليفربول الذي حسم اللقب بالفعل، سيسعى إلى نفض غبار الهزيمة الثقيلة التي تلقاها أمام مانشستر سيتي ومواصلة التقدم نحو تحطيم الرقم القياسي لإجمالي عدد نقاط البطل، كما ينتظر استمرار الصراعات التي تشهدها المسابقة من أجل انتزاع بطاقات المشاركة الأوروبية وكذلك تفادي الهبوط.

وبعد أيام من حسم لقب الدوري الإنجليزي لصالح ليفربول، للمرة الأولى خلال 30 عاما، تلقى الفريق هزيمة ثقيلة أمام مانشستر سيتي المتوج باللقب في الموسم الماضي، وخسر أمامه صفر / 4 أمس الخميس في ختام المرحلة الثانية والثلاثين.

ويتطلع ليفربول إلى تجاوز الكبوة بشكل سريع عبر تحقيق نتيجة مقنعة أمام أستون فيلا في المباراة المقررة مساء الأحد، كي يواصل تقدمه أيضا نحو أكثر من رقم قياسي في المسابقة.

وكانت الهزيمة في مباراة أمس هي الثانية لليفربول في الدوري خلال الموسم، لكن الفريق لا يزال يتطلع إلى كسر الرقم المسجل باسم مانشستر سيتي والمتمثل في حصد 100 نقطة خلال موسم واحد.

وينتظر أن يواجه ليفربول مهمة صعبة أمام أستون فيلا الذي يصارع من أجل البقاء في الدوري الممتاز، وقال يورجن كلوب المدير الفني لليفربول إن السجلات ليست الشيء الأكثر أهمية.

وأضاف كلوب بشأن إمكانية كسر رقم سيتي :"كي نصل إلى ذلك، يجيب أن نفوز بالمباريات... لذلك فالأولوية الآن لضمان جاهزيتنا لمباراة أستون فيلا."

وأبدى كلوب رضاه إزاء الجهود التي بذلها لاعبوه في المباراة أمام مانشستر سيتي، لكنه تحسر على الفرص الضائعة في الوقت الذي كان فيها مانشستر سيتي فيه حاسما.

وقال كلوب :"لا يزال علينا خوض ست مباريات (في الدوري) حتى نهاية الموسم. وقد رأيت الليلة فريقا جاهزا لذلك، وهذا جيد بالتأكيد."

وأضاف :"الآن أمامنا يومين ونصف اليوم تقريبا للاستعداد لمباراة أستون فيلا، وهذا ما سنحاول تحقيقه."

ويحتل أستون فيلا المركز الثامن عشر بجدول الدوري الممتاز، بفارق نقطة واحدة عن صاحب أقرب مركز مؤهل للبقاء في الدوري الممتاز، لكن المدافع تيرون مينجز قال إن الفريق لا يزال أمامه الوقت للخروج من هذه الأزمة.

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وقال مينجز في تصريحات لموقع أستون فيلا :"لا يزال الطريق طويلا لذلك يجب على الجميع التمسك بالثقة، وعلينا تجاوز هذه الفترة... نتمتع في الفريق بثقة هائلة، وهذا سيظهر في المباراة المقبلة."

وتابع :"ليفربول هو البطل عن جدارة، فهو فريق جيد بشكل استثنائي، لذلك علينا الظهور بأفضل مستوياتنا."

أما مانشستر سيتي، الذي يحتل المركز الثاني بفارق 11 نقطة أمام ليستر سيتي صاحب المركز الثالث، فيمكه حسم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في حالة فوزه في المباراة المقررة مساء الأحد أمام مضيفه ساوثهامبتون.

لكن الصراع على المقعدين الأخرين لدوري الأبطال سيحتدم، حيث لا يفصل سوى ثلاث نقاط بين ليستر سيتي صاحب المركز الثالث ووولفرهامبتون صاحب المركز السادس.

ويستضيف ليستر سيتي فريق كريستال بالاس بينما يلتقي تشيلسي صاحب المركز الرابع فريق واتفورد ومانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس فريق بورنموث، وولفرهامبتون مع أرسنال.

وقال ويلي بولي مدافع وولفرهامبتون إن الفريق ليس منشغلا بشكل كبير بما يدور من حديث حول التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وأضاف :"لا نفكر بهذا الشأن، ولا نتحدث عن ذلك بين بعضنا البعض خلال الفترات ما بين المباريات... نقول فقط : هذا الأسبوع سنواجه أرسنال، ويجب أن نلعب بهذا الأسلوب، ويجب أن نتفادى ذلك كي لا نواجه أزمة."

وتابع :"بالتأكيد قد نواجه صراعا في النهاية أمام تشيلسي من أجل انتزاع التأهل لدوري الأبطال، ولكننا الآن ندرك أن أي شيء وارد، وعلينا اللعب والاستمتاع."

أما نورويتش سيتي صاحب المركز العشرين الأخير والذي يلتقي برايتون، فيدرك أنه مطالب بالفوز من أجل الحفاظ على فرصته في البقاء بالدوري الممتاز.

ويحتل نورويتش، الذي يدربه المدير الفني دانييل فارك، المركز الأخير بفارق ست نقاط خلف بورنموث صاحب المركز التاسع عشر، لكن الفوز قد ينعش أماله من جديد.

أما ويستهام، المنتشي بفوزه على تشيلسي، فيحل ضيفا على نيوكاسل بينما يلتقي شيفيلد يونايتد مع بيرنلي وتوتنهام مع غيفرتون، في باقي مباريات المرحلة الثالثة والثلاثين.