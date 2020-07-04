"مكالمة ومليون جنيه" .. كواليس رفض ناصر ماهر لماديرا في اللحظات الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

كشف مصدر مقرب من ناصر ماهر لاعب نادي سموحة والمعار من النادي الأهلي اسباب رفض اللاعب عرض ناسيونال ماديرا البرتغالي في اللحظة الاخيرة رغم موافقة الاهلي على العرض وذلك بسبب اغراء سموحة وعرض بيراميدز.

واشار المصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" الى أن رغبة ناصر كانت الانضمام لماديرا وخوض تجربة احتراف ولكن تلقى مكالمة من محمد فرج عامر رئيس سموحة امس الخميس واقنعه بالبقاء في مع الفريق وتعديل عقده الموسم المقبل زيادة مليون جنيه عما كام يتقاضاه.

وتابع " لم يكن هذا السبب الكافي بل تلقى أيضا اتصال من وكيله أحمد يحيي يبلغه برغبة بيراميدز في التعاقد معه في الموسم المقبل بمبلغ كبير سواء عن طريق الاعارة او البيع النهائي".

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وأضاف أن كل هذه الاسباب جعلت ناصر يتراجع عن رغبته في الاحتراف والبقاء في الدوري المصري في الفترة المقبلة.

وأردف " هناك استياء كبير من مسؤولو ماديرا بسبب موقف اللاعب الذي تغير تماما عما اخبرهم به من أيام".

وكشف المصدر " الأهلي كان وافق على العرض بكل بنوده وابرزهم حصول ماديرا على ٢٠٪ نسبة من النادي الأهلي عن اعادة بيع اللاعب في اوروبا كنسبة تسويقية".