تعرف على أبرز مواعيد مباريات اليوم "السبت الأوروبي المتنوع" والقنوات الناقلة لها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم مع عدد من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية المتنوعة. الخليج 365 الرياضي يستعرض أبرز مواعيد هذه المباريات والقنوات الناقلة لها. الدوري الإنجليزي 01:30 ـ نورويتش سيتي vs برايتون ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 2 HD 04:00 ـ مانشستر يونايتد vs ورنموث ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 1HD 04:00 ـ ليستر سيتي vs كريستال بالاس ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 5 HD 06:30 ـ وولفرهامبتون vs أرسنال ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 2 HD 09:00 ـ تشيلسي vs واتفورد ـ القناة الناقلة:بى أن سبورت 2 HD الدوري الإسباني Advertisements 05:00 ـ سيلتا فيجو vs ريال بيتيس ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 3 HD 07:30 ـ بلد الوليد vs ألافيس ـ القناة الناقلة:بى أن سبورت 3 HD 10:00 ـ غرناطه vs فالنسيا ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 3 HD الدوري الإيطالي 05:15 ـ يوفينتوس vs تورينو ـ القناة الناقلة:بى أن سبورت 4 HD 07:30 ـ ساسولو vs ليتشي ـ القناة الناقلة:بى أن سبورت 4 HD 09:45 ـ لاتسيو vs ميلان ـ القناة الناقلة:بى أن سبورت 4 HD كأس ألمانيا 10:00 ـ باير ليفكوزن vs بايرن ميونخ

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