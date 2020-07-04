تقرير | شكرًا على تعاونكم معنا! مرتضى منصور ينضم إلى صلة في قائمة ضحايا الاهلي

انضم رئيس الزمالك مرتضى منصور، إلى قائمة ضحايا إدارة الاهلي، الذين استفاد منهم النادي ماديًا بسبب قراراتهم الخاطئة وغير المدروسة.

تهور منصور بوضع لافتات “نادي القرن الحقيقي” داخل مقر الزمالك، تسبب في تعريض النادي لمخاطر خسارة ملايين الجنيهات وذهابها لصالح خزينة الاهلي في صورة تعويضات، في حال فوز الاهلي بالدعوى القضائية التي شرع في اقامتها ضد الزمالك.

وتستعد إدارة الأهلي للجوء إلى المحكمة الاقتصادية في مصر، إذا لم ينفذ مرتضى منصور ما جاء في الإنذار الذي تم إرساله إليه على يد محضر، ونص على ضرورة إزالة لافتات “نادي القرن الحقيقي” من داخل مقر الزمالك في غضون 15 يومًا وإلا تم تصعيد المسألة إلى القضاء المصري والمطالبة بتعويض مالي ضخم.

ولدى الأهلي صولات وجولات ناجحة في هذا الصدد أمام شركات ومدربين ولاعبين ارتكبوا أخطاءً قانونية عند التعامل معه، ولعل أبرزهم شركة صلة السعودية، وآخرهم اللاعب الإفواري “سليماني كوليبالي”.

وفي سياق هذا التقرير، نذكركم بانتصارات الأهلي في أروقة المحاكم ضد خصومه في قضايا مختلفة..

قضية الأهلي مع شركة صلة السعودية

سبق مرتضى منصور في التعاون مع الاهلي عن طريق القرارات الخاطئة، شركة صلة السعودية التي كانت تملك حقوق رعاية النادي.

وأبرم الاهلي اتفاقية تاريخية مع شركة صلة السعودية، لتحصل على حقوق الرعاية الخاصة بالنادي في صيف 2018، مقابل مبلغ 500 مليون جنيه بعد عدة أشهر من تولي محمود الخطيب رئاسة النادي.

وقامت شركة صلة بفسخ تعاقدها مع الاهلي في أكتوبر عام 2018، على خلفية الأزمة التي كانت قد نشبت بين إدارة النادي والسعودي تركي آل الشيخ بعد مباراة الأهلي وحوريا كوناكري في دوري أبطال أفريقيا، وعرفت تلك الأزمة اعلاميًا بـ “طال عمره”.

واستفاد الاهلي من قرار شركة صلة بفسخ تعاقدها مع النادي من جانب واحد، حيث قام بتسييل خطاب الضمان الخاص بعقد الرعاية، المقدر بمبلغ 50 مليون جنيه، بالإضافة إلى حصوله على 100 مليون جنيه، قيمة الدفعة الأولى من التعاقد.

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قضية الأهلي مع شركة سبورتا السعودية

فتحت شركة الملابس السعودية سبورتا، الطريق أمام إدارة الاهلي، للتخلص منها، دون أن يخسر النادي أموال، مقابل فسخ التعاقد.

كانت إدارة الاهلي ترغب في فض الشراكة مع سبورتا، والتعاقد مع شركة ملابس عالمية، لكن محمود الخطيب رفض الاخلال بالتعاقد، وشدد على ضرورة احترامه للنهاية.

وكررت سبورتا، ما فعلته شركة صلة، وقامت بفسخ تعاقدها مع الاهلي، بسبب أزمة تركي آل الشيخ مع الإدارة، وقدمت خدمة كبيرة للنادي، الذي قام بعدها بالتعاقد مع شركة “أمبرو” الانجليزية، دون أن يلتزم بدفع أي شروط جزائية.

قضية الأهلي مع شركة مسك

ودخل الاهلي في صراع مش شركة “مسك” التي كانت تملك حقوق رعاية قناة النادي، بسبب قيام مجلس الإدارة السابق برئاسة محمود طاهر فسخ التعاقد من جانب واحد.

وحصلت شركة “مسك” على حكم أول بأحقيتها في الحصول على مبلغ 134 مليون جنيه، لكن نجح الاهلي بعد ذلك في إبطال هذا الحكم والغائه، وعدم تحمل أي غرامات، وخرج من المعركة فائزًا.

قضية الأهلي مع المدرب بيسيرو

تعاقد الاهلي مع البرتغالي جوزيه بيسيرو في 2016، ورحل المدرب سريعا، بعد أن قام بفسخ تعاقده مع النادي، من أجل تولي القيادة الفنية لفريق بورتو.

وكان عقد الاهلي مع جوزيه بيسيرو، يحتوي على شرط جزائي يلزم المدرب بدفع مبلغ 150 الف دولار في حال قام بفسخ تعاقده من جانب واحد.

وحصل الاهلي بالفعل على 150 الف دولار، سددها نادي بورتو البرتغالي، نيابة عن مديره الفني آنذاك جوزيه بيسيرو.