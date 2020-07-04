رياضة | موعد مباراة لاتسيو وميلان في الدوري الإيطالي السبت 4/7/2020

كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة لاتسيو وميلان في الدوري الإيطالي السبت 4/7/2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب "الأوليمبيكو" بالعاصمة الإيطالية روما، مباراة من العيار الثقيل، تجمع نادي لاتسيو وضيفه ميلان، في إطار مباريات الجولة 30 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويسعى أصحاب الأرض لتحقيق الفوز، ومواصلة الضغط على يوفنتوس المتصدر، حيثيفصل بينهما 4 نقاط فقط، بينما يأمل ميلان في تجاوز التعادل المخيب السابق ضد سبال، والتقدم نحو المراكز الأوروبية.

يحتل لاتسيو المركز الثاني برصيد 68 نقطة من 29 مباراة، بواقع 21 فوز و5 تعادلات و3 هزائم، بينما يحتل ميلان المركز السابع برصيد 43 نقطة، بواقع 12 فوز و7 تعادلات و10 هزائم.

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تنقل المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة إلا ربع بتوقيت الإمارات العربية، الثامنة إلا ربع بتوقيت جرينتش.

تنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس HD4 ويعلق عليها المعلق المصري علي محمد علي.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب بين الفريقين، انتهى بفوز لاتسيو بهدفين مقابل هدف، على أرضية ملعب سان سيرو.