رياضة | الأهلي يعود لحلمه القديم وينتظر قرار فايلر

كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يعود لحلمه القديم وينتظر قرار فايلر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواجد إيريك تراوري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، على قائمة اهتمامات النادي الأهلي من جديد خلال الأيام الماضية، من أجل الحصول على خدماته بترشيح من لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح.

رغبة إدارة الأهلي جائت من طلل السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأحمر، قد طلب من لجنة التخطيط، التعاقد مع جناح أفريقي بداية الموسم الكروي المقبل، ومن المحتمل ات يتم عرض تراوري على فايلر، فور عودته من سويسرا يوم الاثنين المقبل، بعد انتهاء إجازته مع العائلة في مسقط رأسه.

وفتح الأهلي باب المفاوضات مع وكيل اللاعب في الأيام الماضية من أجل معرفة قيمة راتب اللاعب سنويا، بالإضافة إلى معرفة القيمة المطلوب تقديمها إلى إدارة نادي بيراميدز للموافقة على الاستغناء عن اللاعب.