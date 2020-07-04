شكرا لقرائتكم محمود الخطيب يجتمع بفايلر بعد عودته لمصر لبحث ملف أزارو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة خاصة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بمجرد عودة الأخير من بلاده من أجل التحدث معه في ملف المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق المُعار لنادي الإتفاق السعودي بعدما أوصت لجنة التخطيط للمرة بالأهلي بالأبقاء على اللاعب وعدم تجديد إعارته أو بيعه لأي نادً بإعتباره صاحب قدرات هجومية لا غني عنها ويحتاجها الفريق ، ويرغب الخطيب في التحدث مع فايلر الذي سيعود للقاهرة بعد غد ، الأثنين، بعد قضاء أجازة قاربت على الـ25 يوماً في بلاده من أجل إقناعه بفكرة بقاء أزارو والإعتماد عليه في الموسم المقبل لاسيما وأن النادي لن يستطيع ضم مهاجم محلي أو أجنبي خلال ميركاتو الصيف الحالي .

وقال مصدر في الأهلي ، أن لجنة التخطيط للكرة التى يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها ، زكريا ناصف وخالد بيبو ناقشت مع الخطيب مصير أزارو في ظل العروض التى تلقاها اللاعب مؤخراً وأكدت اللجنة لرئيس الأهلي أنه سيكون من غير المنطقي بيع أزارو والبحث عن مهاجم أخر سيحتاج فترة طويلة للتأقلم والإنسجام مع الفريق بعكس الحال مع المهاجم المغربي الذي يعرف كل صغيرة وكبيرة عن الفريق وسبق له حصد لقب هداف الدوري الموسم قبل الماضي وأمام هذه الرؤية قرر الخطيب عقد جلسة مع فايلر لإقناعه بالإبقاء على المهاجم المغربي وتجديد عقده الذى ينتهي مع النادي بنهاية الموسم المقبل.

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على الصعيد ذاته ، قرر مسئولو الأهلي تجميد موافقتهم على "مد" إعارة ازارو حتي شهر أكتوبر المقبل، بناءً على طلب الأخير بعد استئناف الدوري السعودي والذي ينتهي في هذا الموعد، ومنح الأهلي في وقت سابق موافقة مبدئية على مد اعارة وليد ازارو خاصة وان توصيات الاتحاد الدولى لكرة "فيفا" الجديدة توافق على مد الاعارات لنهاية الدوريات المحلية بعد ازمة كورونا، بشرط ان يكون الأمر بالتراضي بين الأندية واللاعب.

ورفض مسئولو الأهلي منح موافقة رسمية علي تمديد إعارة ازارو قبل الحصول علي مبلغ 100 الف دولار اي ما يعادل مليون و٥٠٠ الف جنيه وهو باقي المبلغ المتبقي من قيمة اعارة ازارو للاتفاق، حيث انتقل اللاعب مقابل 200 ألف دولار على سبيل الاعارة حتى نهاية الموسم، وانتهت إعارة ازارو بشكل رسمي للاتفاق السعودي مطلع شهر يوليو وفقا للعقد المبرم بين الطرفيين.