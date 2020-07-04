بايرن يفتح باب رحيل ألكانتارا لكن دون تواصل مع ليفربول... بعد (تقارير)

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نيقوسيا (أ ف ب) - رجح كارل هاينس-رومينيغه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم، رحيل لاعب وسطه الإسباني تياغو ألكانتارا عن صفوف الفريق هذا الصيف، نافيا في الوقت عينه وجود أي تواصل بشأنه مع ليفربول بطل إنكلترا.

وبات لاعب خط الوسط البالغ من العمر 29 عاما، مدار تقارير صحافية عدة في الآونة الأخيرة بشأن مفاوضات تجديد عقده مع النادي البافاري، والذي ينتهي في أواخر موسم 2020-2021.

وبعدما أشارت تقارير ألمانية في أيار/مايو، الى ان اللاعب اتفق مع إدارة النادي على تجديد العقد، تبيّن في الأسابيع الماضية ان الطرفين لم يتوصلا الى اتفاق، وسط حديث عن "مماطلة" من اللاعب لرغبته في الانتقال الى نادٍ آخر، قد يكون ليفربول المتوج هذا الموسم بلقب الدوري الإنكليزي للمرة الأولى منذ ثلاثين عاما.

وفي ما يبدو حسما للجدل بشأن مستقبله مع النادي، كشف رومينيغه في تصريحات نشرتها صحيفة "بيلد" الألمانية ليل الجمعة السبت "لقد تفاوضنا معه بشكل جدي وحققنا رغباته. لكن يبدو انه يريد القيام بأمر جديد في المرحلة الأخيرة من مسيرته".

وبعدما أشاد به على أرض الملعب وخارجه، تطرق الرئيس التنفيذي للنادي الى تقارير صحافية إنكليزية وإسبانية في الأيام الماضية، أفادت عن اتفاق اللاعب الدولي مع ليفربول بشأن الشروط الشخصية لعقد محتمل معه.

وشدد رومينيغيه على انه "بالتأكيد لم يحصل أي تواصل (من قبل بايرن) مع ليفربول. اذا كان يريد القيام بذلك، علينا التعامل معه. لا نريد ان نخسر أي لاعب بالمجان في العام المقبل. يمكنني ان أقول ذلك بوضوح".

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وينتهي عقد ألكانتارا (29 عاما) مع النادي البافاري الموسم المقبل وهو توج معه بلقب البوندسليغا سبع مرات وخاض أكثر من 200 مباراة في مختلف المسابقات منذ انتقاله الى صفوفه عام 2013 من برشلونة الإسباني، عندما قام النادي البافاري بدفع الشرط الجزائي في عقده والبالغ 25 مليون يورو.

ولن يرغب بايرن ميونيخ في التخلي عن مفتاح يعد أحد صانعي اللعب في الهجوم وغالباً ما يظهر في المكان المناسب في الدفاع.

وغاب ألكانتارا، نجل النجم البرازيلي السابق مازينيو، عن الملاعب في الآونة الأخيرة بسبب عملية جراحية في الفخذ، وهو ما استغله ليون غوريتسكا لفرض نفسه أساسيا في خط وسط النادي البافاري. لكن مدربه هانزي فليك أدرج اسمه في التشكيلة التي تستعد للقاء باير ليفركوزن في وقت لاحق السبت، في المباراة النهائية لكأس ألمانيا.

وقال فليك في تصريحات الجمعة نقلها الموقع الالكتروني للنادي "العملية التي خضع لها تياغو لم تكن منذ وقت طويل، لكن خططنا سارت كما المقرر. لقد تعامل مع ضغط (تدريبي) كامل منذ الأربعاء، لذا يمكنه المشاركة كأساسي السبت. لياقته 100 بالمئة".

ويحمل ألكنتارا أيضا الجنسيتين البرازيلية والإيطالية وهو فضل الدفاع عن ألوان إسبانيا خلافا لشقيقه رافينيا الذي يدافع عن ألوان البرازيل.