شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة بين الخطيب وفايلر للإبقاء على أزارو في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة خاصة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بمجرد عودة الأخير من بلاده من أجل التحدث معه في ملف المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق المُعار لنادي الإتفاق السعودي بعدما أوصت لجنة التخطيط للمرة بالأهلي بالأبقاء على اللاعب وعدم تجديد إعارته أو بيعه لأي نادً بإعتباره صاحب قدرات هجومية لا غني عنها ويحتاجها الفريق ، ويرغب الخطيب في التحدث مع فايلر الذي سيعود للقاهرة بعد غد ، الأثنين، بعد قضاء إجازة قاربت على الـ25 يوماً في بلاده من أجل إقناعه بفكرة بقاء أزارو والإعتماد عليه في الموسم المقبل لاسيما وأن النادي لن يستطيع ضم مهاجم محلي أو أجنبي خلال ميركاتو الصيف الحالي .

وقال مصدر في الأهلي ، أن لجنة التخطيط للكرة التى يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها، زكريا ناصف وخالد بيبو ناقشت مع الخطيب مصير أزارو في ظل العروض التى تلقاها اللاعب مؤخراً وأكدت اللجنة لرئيس الأهلي أنه سيكون من غير المنطقي بيع أزارو والبحث عن مهاجم أخر سيحتاج فترة طويلة للتأقلم والإنسجام مع الفريق بعكس الحال مع المهاجم المغربي الذي يعرف كل صغيرة وكبيرة عن الفريق وسبق له حصد لقب هداف الدوري الموسم قبل الماضي وأمام هذه الرؤية قرر الخطيب عقد جلسة مع فايلر لإقناعه بالإبقاء على المهاجم المغربي وتجديد عقده الذى ينتهي مع النادي بنهاية الموسم المقبل.