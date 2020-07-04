شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. "الصقر" يحيي آمال الفراعنة في التأهل إلي المونديال أمام رواندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في مباراة هامة يحتاج المنتخب الوطني الفوز بها للاستمرار علي المنافسة في التصفيات الافريقية المؤهلة إلي كأس العالم 2010 ، نجح أحمد حسن الصقر، قائد المنتخب الوطنى سابقاً، فى إحراز هدف قاتل فى مرمى منتخب رواندا بالمباراة التى جمعتهما فى تصفيات مونديال جنوب أفريقيا 2010، حيث أحيا هذا الهدف آمال الفراعنة فى التأهل إلى مونديال جنوب أفريقيا، ولكن فشل المنتخب فى التأهل لكأس العالم فى النهاية، بعد الخسارة من الجزائر فى المباراة الفاصلة بأم درمان بالسودان . بدأ منتخب مصر مشوار التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم بأسوأ شكل ممكن، حيث تعادل مع زامبيا 1-1، في القاهرة، ثم خسر خارج أرضه أمام الجزائر 3-1، ثم نجح في إحراز أول انتصار على رواندا بنتيجة 3 -0 في القاهرة. مباراة الإياب أمام رواند كانت تمثل عنق الزجاجة أمام منتخب مصر، لأن المباراة ستقام في نهار رمضان، كما أن التعادل أو الهزيمة سيجعلان حظوظ مصر فى التأهل إلى كأس العالم شبه مستحيلة، وسيصبح حلم المونديال في مهب الريح. Advertisements

انتعشت آمال منتخب مصر في التأهل إلى كأس العالم 2010، بعد الفوز على دبابير رواندا بهدف أحمد حسن.

وتمكن منتخب مصر بعد ذلك من الفوز على زامبيا في الجولة الخامسة بهدف دون رد، وأصبح يحتاج إلى الفوز على الجزائر بنتيجة 3-0 فى القاهرة للتأهل إلى بطولة كأس العالم، بينما الفوز بهدفين دون رد، سيتجه المنتخبان إلى مباراة فاصلة.

نجح منتخب مصر في التقدم على الجزائر بهدف مبكر في الدقائق الأولى من عمر المباراة، وفي الوقت بدل الضائع من المباراة، نجح عماد متعب فى إحراز هدف قاتل فى مرمى الجزائر من رأسية متقنة، ليحيى آمال الفراعنة في التأهل إلى المونديال مجددا.

لجأ المنتخبان إلى مباراة فاصلة في السودان، لكن محاربى الصحراء نجحوا في الفوز على الفراعنة بهدف عنتر يحيي وتأهلوا إلى كأس العالم على حساب مصر.