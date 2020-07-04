شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرصد مكافآت استثنائية لحصد لقب دورى أبطال إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، رصد مكافآت استثنائية للاعبى الفريق، من أجل حصد لقب دورى أبطال إفريقيا، وذلك تحفيزاً للاعبين للتتويج بالبطولة الغائبة عن قلعة ميت عقبة منذ عام 2002 بعدما وصل الفريق الأبيض إلى الدور قبل النهائي حيث سيلتقى مع الرجاء المغربى، في شهر سبتمبر المقبل، وذلك في مباراة فاصلة لتحديد المتأهل إلى دور النهائي بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بإقامة دور نصف النهائي في هذه النسخة من مباراة واحدة في دولة محايدة نظراً للظروف التي يمر بها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا حيث سيلتقى الفائز من الزمالك والرجاء مع الفائز من مواجهة الأهلى والوداد المغربى في نهائي البطولة الأفريقية.

فيما أصدر مرتضى منصور، قراره بصرف مرتبات الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون واللاعبين، خلال الساعات الجارية، بعد تنازل الجهاز واللاعبين عن 50% من مستحقاتهم خلال فترة توقف النشاط الكروى، على أن يتم إيداع رواتب التونسى فرجانى ساسى والثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، في الحسابات البنكية الخاصة بهم، على أن يعود الثلاثى إلى القاهرة، خلال الفترة الجارية من أجل الانتظام في استعدادات الفريق بعدما أجرى باقى اللاعبين والعاملين بمنظومة كرة القدم بالنادى الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا والمسحة الأولى، أمس، الجمعة، على أن يخضع الثلاثى لمسحتين مثل باقى اللاعبين عقب العودة من بلادهم قبل انتظامهم في التدريبات الجماعية للفريق.