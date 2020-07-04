شكرا لقرائتكم بيراميدز يستأنف تدريباته الجماعية بعد راحة سلبية 48 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود اليوم السبت، الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، لاستئناف تدريبات الجماعية، التى تقسم على مجموعات، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون لمدة يومين "48 ساعة"، حيث منح الجهاز الفنى بقيادة الكرواتى أنتى تشاتشيتش الفريق راحة سلبية من أمس الخميس، على أن يعودا غدًا السبت، وذلك فى إطار حرص الجهاز الفنى على عدم التحميل الزائد على اللاعبين نظرًا لعودتهم من فترة راحة طويلة، ويفضل أن يكون التمرين بشكل تصاعدى.

وعاد أنتي تشاتشيتش لقيادة أول تدريب لفريقه، يوم الأربعاء الماضى، بعد العودة مؤخرا من بلاده بعدما قضى إجازة قصيرة بصحبة جهازه المعاون بالتنسيق مع إدارة النادي، وكان تشاتشيتش عاد نهاية الأسبوع الماضي إلى القاهرة بصحبة جهازه المعاون وخضع الجميع لإجراءات المسحات للكشف المبكر عن فيروس كورونا وجاءت النتائج سلبية ليقود التدريبات بشكل طبيعي، في إطار الالتزام ببروتوكول اتحاد الكرة واللجنة الطبية.

وقاد تشاتشيتش التدريبات التي أظهر خلالها اللاعبون قوة كبيرة استعدادا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز المنتظر انطلاقه في الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل.

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ومن المنتظر أن يًجرى لاعبو بيراميدز والجهاز الفنى والإدارى مسحة طبية ثالثة خلال الإسبوع المقبل، من أجل التأكد من سلامة جميع اللاعبين وعدم إصابة أى منهما بفيرس كورونا.

وكان بيراميدز نجح فى تمديد تعاقده مع المدافع على جبر لمدة عامين إضافيين ليستمر بموجبه فى صفوف بيراميدز حتى عام 2024، بعدما كان عقده السابق ينتهى فى عام 2022، يأتى ذلك لما سبق وأشار إليه "الخليج 365" فى إطار خطة النادى لتخفيض عقود كل من عمر جابر وعلى جبر وأحمد الشناوى، حيث إنهم من أعلى العقود فى صفوف الفريق ووقع على جبر عقده الجديد مع بيراميدز فى حضور هانى سعيد المدير الرياضي، وعمرو بسيونى مدير التعاقدات بالنادي، ليبقى المدافع الأساسى فى صفوف فريق الكرة لأربع سنوات مقبلة.

أوضح عمرو بسيونى مدير التعاقدات بالنادى أن على جبر كان عقده القديم ينتهى عام 2022 ووقع عقدا جديدا يبقى بموجبه لموسمين إضافيين ويصبح مستمرا فى النادى حتى عام 2024، على غرار ما حدث مع عمر جابر الذى وقع مؤخرا على عقده الجديد والذى يستمر بموجبه لعام 2024، فى إطار حرص إدارة بيراميدز على تجديد عقود العناصر الأساسية بالفريق.