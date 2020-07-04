شكرا لقرائتكم الأهلي يعود للتدريبات بملعب التتش بعد راحة سلبية لمدة 48 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود فريق الكرة بالنادي الأهلي للتدريبات في الخامسة والنصف من مساء اليوم ،السبت، بملعب التتش بعد الحصول على راحة سلبية لمدة 48 ساعة فيما حصل المدرب السويسرى على تقرير شامل عن تدريبات الفريق طوال الأسبوع الماضى والتى قادها مساعده ديفيد سيزا، وتسلم المدرب السويسرى الموجود حالياً فى بلاده لقضاء إجازة عدة أيام برفقة أسرته التى تُقيم هناك تقريراً يتضمن جميع الأمور الخاصة بالفريق، والتدريبات التى تمت خلال الأيام الأولى على مجموعتين قبل أن تُقام على مرة واحدة يومى الثلاثاء والأربعاء الماضيين، ثم حصل الفريق على راحة من التدريبات أمس وأمس الأول قبل استئنافها السبت فى الخامسة والنصف من مساء اليوم ، وحصل فايلر من جهازه المعاون على تقرير فنى وبدنى شامل عن لاعبى الأهلى، والوحدات التدريبية التى خضع لها الفريق طوال الـ8 أيام التى تدرب فيها الفريق استعداداً لعودة النشاط الرياضى محليًا وقاريًا.

من ناحية أخرى ، رحّب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق بمواجهة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا من مباراة واحدة وعلى ملعب محايد، حسبما أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، وقال إن الظروف الحالية تستلزم على الجميع ضرورة مساندة الكاف من أجل عودة النشاط واستئناف ما تبقى من دورى الأبطال، موضحاً أن إقامة نصف النهائى فى سبتمبر المقبل من مباراة واحدة وفى بلد مُحايد يحقق مبدأ تكافؤ الفرص طالما تم تطبيقه على الفرق الأربعة التى وصلت للمربع الذهبي.

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وأشار عبد الحفيظ إلى أن الظروف التى عاشها العالم بسبب "جائحة" كورونا، وما تسبب فيه هذا الفيروس من تجميد النشاط لعدة أشهر، يجعل من الضرورى الموافقة على مثل هذه الحلول حتى تعود الأنشطة والحياة الرياضية لطبيعتها تدريجياً ، وشدد مدير الكرة على أن الأهلى ينتظر استئناف مسابقة الدورى المحلى باعتبارها افضل إعداد للفريق قبل مواجهة الوداد.

واضاف مدير الكرة في الاهلى ، يجب أن تعود مباريات الدورى فى أسرع وقت ممكن من أجل الإعداد بشكل جيد لاستكمال المشوار الأفريقى، خاصة أن التأخر فى استئناف مواجهات الدورى يؤثر سلبًا على خطة الإعداد لمباريات أفريقيا ، وتابع عبد الحفيظ، لابد من من خوض مباريات محلية رسمية قوية من أجل الإعداد بشكل جيد لمباريات أفريقيا بعيداً عن المباريات الودية التى ندرس خوضها قبل عودة الدوري.